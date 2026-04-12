С привлечением руководителей ТЦК: Гетманцев объяснил, как остановить "бусификацию"

Работники ТЦК и СП силой сажают мужчину в автобус.

В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Михаилу Федорову прекратить "бусификацию". Задача сложная. Спустя более трех месяцев проблема остается актуальной.

Об этом в эксклюзивном интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Как бороться с "бусификацией"

По мнению Гетманцева, решить проблему "бусификации" невозможно, если не привлекать руководителей ТЦК. В Telegram-каналах часто распространяют фото- и видеодоказательства нарушений со стороны представителей военкомата: людей даже бьют ногами. Реакция на такое должна быть мгновенной.

"Должен быть мгновенно по каждому факту расследования, уволен или переведен на фронт руководитель. По всей вертикали, по всей цепи подчинения должны быть уволены (руководители ТЦК и СП, — Ред.), вплоть до руководителя области... Тогда таких случаев, поверьте мне, будет меньше", — отметил представитель парламента.

По его мнению, каждый руководитель должен понимать, что решить каждый скандальный инцидент заметкой о якобы выяснении обстоятельств и обещаниями о привлечении виновных к ответственности, не удастся.

Также Гетманцев раскритиковал Буданова:

"Создает видимость какой-то реформы, которая бесспорно прекрасно будет выглядеть на слайдах, на презентациях, в сообщениях в Instagram, но не будет иметь ничего общего с реальностью", — подытожил глава финансового комитета Верховной Рады Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на военного юриста Тараса Боровского сообщал, что в Украине может измениться принцип работы ТЦК. Речь идет о выдаче повесток и отказе от применения физической силы. Такие изменения предлагает в законопроекте нардеп Сергей Гривко.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Геннадия Друзенко писал, что после завершения войны украинцы массово будут обращаться в суды с жалобами на действия представителей ТЦК и СП. Одними из нарушений являются задержание людей и проверка документов. Представители военкомата в отличие от полицейских таких полномочий не имеют.