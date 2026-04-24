Действия ТЦК в Луцке были превышением власти: военный адвокат

Дата публикации 24 апреля 2026 09:27
Военный адвокат Олег Леонтьев. Фото: кадры из видео. Коллаж: Новости.LIVE

В Луцке произошел инцидент с участием ТЦК, в результате которого мужчина упал с крыши. Военный адвокат Олег Леонтьев отмечает, что действия военнослужащих были превышением власти и служебных полномочий. Кроме того, их можно расценивать как покушение на убийство.

Об этом Леонтьев сказал в эфире День.LIVE.

Военный адвокат об инциденте с ТЦК в Луцке

По словам Леонтьева, действия работников ТЦК в Луцке можно квалифицировать по ст. 426-1 УКУ. За такое преступление грозит до 12 лет заключения.

"Было превышение власти и полномочий военными лицами. Это тяжкое уголовное преступление, мера наказания — до 12 лет. Очевидно, вполне мы можем допускать, что было и покушение на убийство. Мы видим, что не спасали человека, а сбросили с высоты. Ну это и не оказание помощи", — отметил Леонтьев.

Адвокат заявил, что специализированная прокуратура должна немедленно открыть уголовное производство по делу. Далее его должен рассмотреть суд.

"Человека мобилизовали, отправили в войска. Будет ли этот человек воевать должным образом? Он будет служить ровно до того момента, пока он не увидит дырку в заборе, пока не сбежит", — заметил Леонтьев.

Как сообщали Новини.LIVE, инцидент с работниками ТЦК произошел в селе Струмовка вблизи Луцка. В сети появилось видео, на котором было видно, как военнослужащий ТЦК угрожает открыть огонь по ногам мужчине, который находился на крыше здания. В конце концов оба участника инцидента упали с крыши на землю. После этого работники ТЦК схватили и поволокли гражданского мужчину за собой.

Также мы писали о том, что работники ТЦК анонимно рассказали о катастрофической нехватке человеческого ресурса в украинских селах. Там мобилизационные мероприятия фактически зашли в тупик. По словам военных, в малых населенных пунктах уже некого мобилизовать.

Луцк ТЦК и СП адвокат
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
