Дії ТЦК у Луцьку були перевищенням влади: військовий адвокат

Військовий адвокат Олег Леонтьєв.

У Луцьку стався інцидент за участю ТЦК, внаслідок якого чоловік впав з даху. Військовий адвокат Олег Леонтьєв зазначає, що дії військовослужбовців були перевищенням влади та службових повноважень. Крім того, їх можна розцінювати як замах на вбивство.

Про це Леонтьєв сказав в ефірі День.LIVE.

Військовий адвокат про інцидент з ТЦК у Луцьку

За словами Леонтьєва, дії працівників ТЦК у Луцьку можна кваліфікувати за ст. 426-1 ККУ. За такий злочин загрожує до 12 років ув'язнення.

"Було перевищення влади і повноважень військовими особами. Це тяжкий кримінальний злочин, міра покарання — до 12 років. Очевидно, цілком ми можемо допускати, що був і замах на вбивство. Ми бачимо, що не рятували людину, а скинули з висоти. Ну це і не надання допомоги", — зазначив Леонтьєв.

Адвокат заявив, що спеціалізована прокуратура має негайно відкрити кримінальне провадження у справі. Далі її повинен розглянути суд.

Читайте також:

"Людину мобілізували, відправили у війська. Чи ця людина буде воювати належним чином? Він буде служити рівно до того моменту, допоки він не побачить дірку в паркані, поки не втече", — зауважив Леонтьєв.

Як повідомляли Новини.LIVE, інцидент із працівниками ТЦК стався у селі Струмівка поблизу Луцька. У мережі з'явилося відео, на якому було видно, як військовослужбовець ТЦК погрожує відкрити вогонь по ногах чоловіку, який перебував на даху будівлі. Зрештою обоє учасників інциденту впали із даху на землю. Після цього працівники ТЦК схопили та поволочили цивільного чоловіка за собою.

Також ми писали про те, що працівники ТЦК анонімно розповіли про катастрофічну нестачу людського ресурсу в українських селах. Там мобілізаційні заходи фактично зайшли у глухий кут. За словами військових, в малих населених пунктах вже немає кого мобілізувати.