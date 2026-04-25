Мав довідку про онкозахворювання: у ТЦК Кривого Рогу помер чоловік

ТЦК перевіряють документи на вулиці. Фото: кадр з відео

У Криворізькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 22 квітня помер 51-річний чоловік. Його туди доставили як порушника військового обліку. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Дніпмропетровський обласний ТЦК та СП.

Смерть чоловіка у ТЦК Кривого Рогу

У ТЦК розповіли, що чоловік перебував у розшуку як порушник військового обліку з 2025 року. Його доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейські. Відомо, що він мав при собі документи, які підтверджують підозру на онкологічне захворювання. Через це його направили на додаткові медичні обстеження.

Зазначається, що в приміщенні РТЦК та СП самопочуття громадянина раптово погіршилось. До нього викликали бригаду екстреної медичної допомоги та представників поліції. Ознак насильницької смерті не було виявлено.

"Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події. Керівництво та особовий склад РТЦК та СП сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Скриншот допису Дніпропетровського обласного ТЦК

Як писали Новини.LIVE, кілька днів тому мережу сколихнув новий скандал за участю працівників ТЦК. У селі Струмівка поблизу Луцька військовослужбовець погрожував відкрити вогонь по ногах чоловіку, який перебував на даху будівлі. Зрештою обоє учасників інциденту впали із даху на землю.

Водночас військовий адвокат заявив, що дії ТЦК у Луцьку були перевищенням влади. За його словами, їх можна розцінювати як замах на вбивство.За такий злочин загрожує до 12 років ув'язнення.