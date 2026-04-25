Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Мав довідку про онкозахворювання: у ТЦК Кривого Рогу помер чоловік

Мав довідку про онкозахворювання: у ТЦК Кривого Рогу помер чоловік

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 13:42
Мав довідку про онкозахворювання: у ТЦК Кривого Рогу помер чоловік
ТЦК перевіряють документи на вулиці. Фото: кадр з відео

У Криворізькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 22 квітня помер 51-річний чоловік. Його туди доставили як порушника військового обліку. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Дніпмропетровський обласний ТЦК та СП. 

Смерть чоловіка у ТЦК Кривого Рогу

У ТЦК розповіли, що чоловік перебував у розшуку як порушник військового обліку з 2025 року. Його доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейські. Відомо, що він мав при собі документи, які підтверджують підозру на онкологічне захворювання. Через це його направили на додаткові медичні обстеження.

Зазначається, що в приміщенні РТЦК та СП самопочуття громадянина раптово погіршилось. До нього викликали бригаду екстреної медичної допомоги та представників поліціїОзнак насильницької смерті не було виявлено.

"Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події. Керівництво та особовий склад РТЦК та СП сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки", — йдеться у повідомленні. 

Смерть чоловіка у ТЦК Кривого Рогу
Скриншот допису Дніпропетровського обласного ТЦК

Як писали Новини.LIVE, кілька днів тому мережу сколихнув новий скандал за участю працівників ТЦК. У селі Струмівка поблизу Луцька військовослужбовець погрожував відкрити вогонь по ногах чоловіку, який перебував на даху будівлі. Зрештою обоє учасників інциденту впали із даху на землю.

Водночас військовий адвокат заявив, що дії ТЦК у Луцьку були перевищенням влади. За його словами, їх можна розцінювати як замах на вбивство.За такий злочин загрожує до 12 років ув'язнення.

Кривий Ріг смерть Дніпропетровська область ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації