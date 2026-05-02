В Чернигове мужчину осудили за попытку поджога ТЦК

Здание ТЦК подожгли "коктейлем Молотова". Фото: Винницкий ТЦК и СП, Shutterstock. Коллаж: Новини.LIVE

В Чернигове мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за попытку поджога здания территориального центра комплектования. Происшествие произошло 7 марта 2025 года. Осужденный признал свою вину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Деснянского районного суда.

Отрывок из приговора суда. Фото: скриншот

Приговор суда за поджог ТЦК

Суд установил, что обвиняемый заранее подготовил не менее пяти самодельных зажигательных устройств типа "коктейль Молотова". 7 марта 2025 года примерно в 00:37 мужчина подошел к зданию ТЦК в Чернигове, поджег одно из подготовленных устройств и перебросил его через забор в сторону сооружения. В результате загорелась внешняя стена и трава рядом, однако пожар быстро ликвидировали дежурные, и значительных разрушений удалось избежать.

Мотив — личные претензии к деятельности ТЦК, связанной с мобилизационными мероприятиями.

При рассмотрении дела обвиняемый сначала частично отрицал вину, однако впоследствии признал все обстоятельства. Он объяснил свои действия как форму протеста, утверждая, что не намеревался нанести серьезный ущерб зданию.

Свидетелями в суде выступили знакомый подсудимого и работники ТЦК. Знакомый подтвердил его негативное отношение к методам работы ТЦК, а работники центра рассказали, что видели возгорание после того, как бутылка с зажигательной смесью перелетела через забор и попала в здание.

По решению суда мужчина признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за покушение на умышленное повреждение имущества и препятствование деятельности Вооруженных сил Украины. Кроме пяти лет лишения свободы, суд обязал осужденного возместить более 29 тысяч гривен процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Как писали Новини.LIVE, недавно суд в Ивано-Франковске объявил приговор мужчине, который был администратором чата, куда писали данные о перемещении ТЦК. Пользователи могли там анонимно публиковать текстовые сообщения, фото и видео с мест работы представителей ТЦК. В то же время мужчина избежал реального срока заключения благодаря раскаянию и финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что Территориальный центр комплектования проиграл суд военнообязанному. Мужчина, который находится в Испании, требовал поставить его на учет и предоставить отсрочку, поскольку он сам воспитывает ребенка с инвалидностью II группы. Однако в ТЦК документы рассматривать отказались.