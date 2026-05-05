Сержанты ТЦК помогали призывникам бежать за границу: предстанут перед судом

Один из задержанных сержантов РТЦК и СП с прокурором. Фото: Прокуратура Украины

На Прикарпатье двое сержантов одного из РТЦК и СП организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Их будут судить.

Об этом 30 апреля сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, военнослужащие подыскивали желающих избежать призыва и выехать за пределы Украины. За деньги представители военкомата обещали доставить "клиентов" в пограничную зону и беспрепятственно провезти через блокпосты. Стоимость такого "путешествия" составляла восемь тысяч долларов.

Одного из "клиентов" фигуранты лично сопровождали до границы с Румынией. Мужчине объяснили, как пройти маршрут, какие правила поведения надо соблюдать во время путешествия и что отвечать на вопросы охранников госграницы во время проверки. После преодоления блокпостов беглец в термокостюме должен был самостоятельно в темноте переплыть реку Прут.

Также представители РТЦК и СП пытались подкупить пограничника: обещали ему тысячу долларов за информацию об особенностях охраны государственной границы, в частности расположение камер видеонаблюдения и фотоловушек, маршруты патрулирования нарядов ГПСУ.

Нарушителей разоблачили и задержали в январе текущего года.

Какое наказание грозит сержантам РТЦК и СП

В суд направили обвинительные акты по факту незаконной переправки людей через государственную границу Украины группой людей. Также фигурантов обвиняют во взяточничестве. Максимальным наказанием за такие преступления является до девяти лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на приговор Деснянского районного суда сообщал, что в Чернигове мужчина пытался поджечь здание ТЦК и СП. Инцидент произошел в марте прошлого года. Нарушителю уже избрали наказание — он проведет пять лет в тюрьме.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что житель Белгорода-Днестровского призывал людей сопротивляться работникам ТЦК и СП. Соответствующие сообщения мужчина распространял в Telegram-канале, администратором которого был. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.