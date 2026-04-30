Суд наказал админа Telegram-канала за призывы борьбы против ТЦК

Работник ТЦК и СП знакомит мужчину с условиями службы. Фото: Львовский ОТЦК и СП

В Белгороде-Днестровском осудили администратора местного Telegram-канала, который учил своих подписчиков избегать мобилизации и сопротивляться работникам ТЦК. За препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины мужчина получил пять лет заключения, однако суд освободил его от реального наказания, назначив двухлетний испытательный срок.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на приговор суда.

В Одесской области судили мужчину за призывы противостоять ТЦК

Фигурант был администратором регионального Telegram-канала, аудитория которого насчитывала более 2000 участников. На этом ресурсе он регулярно распространял материалы, направленные на срыв мобилизационных мероприятий.

Основной контент сообщества состоял из советов по уклонению от получения повесток и методов борьбы с представителями территориальных центров комплектования. Администратор прямопризывал подписчиков игнорировать законные требования военнослужащих и оказывать им пассивное сопротивление. В материалах дела, в частности, фигурирует публикация с четкими указаниями для пассажиров маршруток на случай встречи с военными.

"Если начинаются попытки вытащить силой — начинайте обращаться к окружающим примерно с таким текстом: "Люди! Чего вы все сидите и молчите?! Завтра вашего сына, мужа, брата, отца так же будут вытаскивать! И тоже все будут молчать! Доставайте все телефоны и снимайте! Пусть покажут документы и объяснят причину, по которой я должен выйти! Я не преступник в розыске, это незаконно!". Говорите громко, уверенно и беспрестанно", — говорилось в одном из сообщений.

Читайте также:

Действия мужчины правоохранители квалифицировали по части первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования он полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и заключил официальное соглашение с прокурором. При вынесении решения суд принял во внимание его искреннее раскаяние и отсутствие судимостей в прошлом.

Согласно приговору, фигуранту назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако реальное заключение заменили на испытательный срок продолжительностью в два года. Кроме этого, государство конфисковало его мобильный телефон как орудие совершения преступления. Также осужденный обязан компенсировать более 11 тысяч гривен, которые были потрачены на проведение судебной лингвистической экспертизы его сообщений.

