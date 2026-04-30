Суд покарав адміна Telegram-каналу за заклики боротьби проти ТЦК

Працівник ТЦК та СП ознайомлює чоловіка з умовами служби. Фото: Львівський ОТЦК та СП

У Білгороді-Дністровському засудили адміністратора місцевого Telegram-каналу, який вчив своїх підписників уникати мобілізації та чинити опір працівникам ТЦК. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України чоловік отримав п'ять років ув'язнення, проте суд звільнив його від реального покарання, призначивши дворічний іспитовий строк.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду.

В Одеській області судили чоловіка за заклики протистояти ТЦК

Фігурант був адміністратором регіонального Telegram-каналу, аудиторія якого налічувала понад 2000 учасників. На цьому ресурсі він регулярно поширював матеріали, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів.

Основний контент спільноти складався з порад щодо ухилення від отримання повісток та методів боротьби з представниками територіальних центрів комплектування. Адміністратор прямо закликав підписників ігнорувати законні вимоги військовослужбовців та чинити їм пасивний спротив. В матеріалах справи, зокрема, фігурує публікація з чіткими вказівками для пасажирів маршруток на випадок зустрічі з військовими.

"Якщо починаються спроби витягти силою — починайте звертатися до оточуючих приблизно з таким текстом: "Люди! Чого ви всі сидите й мовчите?! Завтра вашого сина, чоловіка, брата, батька так само будуть витягувати! І теж усі будуть мовчати! Діставайте всі телефони й знімайте! Нехай покажуть документи й пояснять причину, з якої я маю вийти! Я не злочинець у розшуку, це незаконно!". Говоріть гучно, впевнено і безперестанку", — йшлося в одному з дописів.

Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування він повністю визнав свою провину, активно співпрацював зі слідством та уклав офіційну угоду з прокурором. Під час винесення рішення суд взяв до уваги його щире каяття та відсутність судимостей у минулому.

Згідно з вироком, фігуранту призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак реальне ув'язнення замінили на випробувальний строк тривалістю у два роки. Окрім цього, держава конфіскувала його мобільний телефон як знаряддя вчинення злочину. Також засуджений зобов'язаний компенсувати понад 11 тисяч гривень, які були витрачені на проведення судової лінгвістичної експертизи його повідомлень.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як у Київській області затримали працівника районного ТЦК. Є підозра, що вони вимагали хабарі з людей, аби відпустити їх з будівлі.

Нещодавно в Івано-Франківську судили чоловіка, який сповіщав у месенджері про адреси роботи працівників ТЦК та СП. Він уникнув реального терміну ув'язнення.