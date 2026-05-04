Відео без підпису не доказ: суд скасував штраф від ТЦК

Працівник ТЦК говорить з громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

Територіальний центр комплектування не зміг захистити в суді законність штрафу у 25 500 гривень, який виписав чоловіку за нібито відмову від проходження військово-лікарської комісії. Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення попередньої інстанції та скасував постанову, визнавши, що військкомат не надав належних доказів порушення, а відеозапис із бодікамери працівників не мав необхідного електронного підпису.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд скасував штраф від ТЦК через його незаконність

Спроба територіального центру комплектування та соціальної підтримки оштрафувати військовозобов'язаного на 25 500 гривень зазнала поразки в суді через відсутність належної доказової бази. Другий апеляційний адміністративний суд поставив крапку у справі №591/13176/25, залишивши в силі скасування штрафу, який раніше скасував Зарічний районний суд міста Суми.

Штраф було виписано ще 14 жовтня 2025 року на підставі частини третьої статті 210-1 КУпАП. Працівники ТЦК звинуватили чоловіка у тому, що він під час мобілізації в особливий період відмовився проходити військово-лікарську комісію. Не погоджуючись із такими діями, позивач звернувся до суду. Попри те, що ТЦК подав апеляцію, наполягаючи на наявності доказів, а саме повістки, направлення на медкомісію та відеофіксації, судді стали на бік позивача.

Ключову роль у цій справі відіграло те, як саме військкомат збирав докази. Надані ТЦК записи з бодікамер працівників судді відхилили, оскільки матеріали не містили електронного підпису і, відповідно, не були належним чином оформлені як електронні докази. Окрім відео, представники військкомату не змогли надати жодних інших процесуально оформлених документів, які б підтверджували факт відмови від виконання мобілізаційних обов'язків. Суд не отримав актів ні про відмову від повістки, ні про відмову від направлення на ВЛК чи власне медогляду.

Читайте також:

Окремо судді звернули увагу на обставини затримання. За протоколом чоловіка привезли до центру комплектування проти його волі. На думку суду, примусове доставлення означає, що людина фізично не могла підготуватися до медичного огляду та взяти з собою необхідні медичні документи. Отже, у діях позивача судді не побачили умислу ухилятися від проходження військово-лікарської комісії.

Також апеляційна інстанція наголосила на порушенні самої процедури оповіщення. За законодавством військовозобов'язаного мають викликати до ТЦК шляхом вручення повістки під особистий підпис або фіксувати процес оповіщення на відео належним чином. У матеріалах справи таких доказів не виявилося. Суд підкреслив, що обов'язок доводити правомірність своїх дій повністю лежить на представниках влади, а сама лише постанова про штраф не є доказом порушення, а фіксує лише результат розгляду справи працівниками ТЦК.

Новини.LIVE раніше писали про те, що радять юристи робити військовозобов'язаним громадянам, які стали ВПО. Є чіткі законні вимоги до них, якщо вони змінили місце проживання.

Тим часом тривають дискусії щодо рейдів працівників ТЦК. Так нещодавно військовослужбовець Сил ТрО та військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що в майбутньому, ймовірно, представники ТЦК та СП можуть розпочати роботу й за кордоном через посольства та консульства.