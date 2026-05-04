Експерт припустив, що ТЦК можуть почати проводити рейди за кордоном

Працівник ТЦК знайомить громадянина з контрактною службою. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

Представники ТЦК та СП можуть розпочати свою діяльність за кордоном. Зокрема, рекрутери перевірятимуть документи в чоловіків біля посольств чи консульств, коли ті звертатимуться туди, щоб отримати ту чи іншу послугу.

Як повідомляє Новини.LIVE, таке припущення у себе на YouTube зробив військовослужбовець Сил ТрО та військовий експерт Олександр Мусієнко.

Як може бути розширена діяльність ТЦК

На думку експерта, займатися перевіркою військового обліку українців можуть рекрутери, які є представниками Сил оборони. Зокрема, вони могли б проводити перевірки поруч з українськими дипломатичними установами.

"Рекрутери, які можуть працювати в місцях біля українських посольств, консульств, біля установ, які продовжують закордонні паспорти. Це можуть бути рекрутери, які будуть представниками Сил оборони і будуть перевіряти у чоловіків, які хочуть продовжити собі документи або отримати інші консульські послуги на території країн Заходу, особливо країн Європи, перевіряти їхній військовий облік", — сказав Олександр Мусієнко.

Він пояснив, що якщо людина перебуває на військовому обліку, тоді в неї можуть поцікавитися причинами, через які вона не повернулася в Україну. Якщо ж на те є офіційне пояснення, тоді питань не буде.

Читайте також:

"Якщо є пояснення — робота, легально виїхав і так далі — окей, немає питань. Якщо немає пояснення, тоді не надаються наші консульські послуги, повертайтеся, будь ласка, в Україну працювати на нашу державу і нашу безпеку", — резюмував експерт, висловивши своє припущення про розширення діяльності ТЦК.

Як повідомляло Новини.LIVE, штат ТЦК в Україні складається з військових, держслужбовців і працівників. Таким чином, заробітні плати у них різні і нараховуються за окремими принципами.

Також ми писали, що за словами військового омбудсмена Ольги Решетилової, до повноважень ТЦК не входить функція примусової мобілізації. Вона вважає, що якби цим займалася поліція та органи місцевого самоврядування, то багатьох проблем би не було.