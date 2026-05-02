Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК В Офісі омбудсмена висловилися щодо функцій ТЦК

В Офісі омбудсмена висловилися щодо функцій ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 07:50
В Офісі омбудсмена висловилися щодо функцій ТЦК
Ольга Решетилова. Фото: Olha Reshetylova/Facebook

До повноважень ТЦК та СП не входить функція примусової мобілізації. Якби порушників доставляли до військкомату поліцейські, представники органів місцевого самоврядуванням, керівники установ, організацій і компаній, вдалося б уникнути багатьох проблем. Аби вирішити мобілізаційні проблеми, Міноборони наразі розробляє реформу.

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова, передає Новини.LIVE.

Функції ТЦК та СП

Офіс військового омбудсмена пропонує розділити функції ТЦК та СП, аби частину обов'язків виконували представники інших державних органів.

"У ТЦК, окрім мобілізації, ще дуже багато інших функцій: соціальної підтримки, сповіщення про втрату, організації поховань, супроводу родини. Це величезний обсяг роботи, яку можна забрати із плечей військових і розподілити між іншими державними органами", — зазначила Решетилова.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на військового юриста повідомляв, що в Україні може змінитися принцип роботи ТЦК. Йдеться про заборону силоміць забирати громадян. Таке станеться в разі ухвалення відповідного закопроєкту.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на радника Офісу президента Михайла Подоляка писав про проведення аудиту Міністерством оборони. Прагнуть мінімізувати скандали й негативні моменти в роботі ТЦК та СП. Однією із проблем є корупція.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації