В Офісі омбудсмена висловилися щодо функцій ТЦК

Ольга Решетилова. Фото: Olha Reshetylova/Facebook

До повноважень ТЦК та СП не входить функція примусової мобілізації. Якби порушників доставляли до військкомату поліцейські, представники органів місцевого самоврядуванням, керівники установ, організацій і компаній, вдалося б уникнути багатьох проблем. Аби вирішити мобілізаційні проблеми, Міноборони наразі розробляє реформу.

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова, передає Новини.LIVE.

Функції ТЦК та СП

Офіс військового омбудсмена пропонує розділити функції ТЦК та СП, аби частину обов'язків виконували представники інших державних органів.

"У ТЦК, окрім мобілізації, ще дуже багато інших функцій: соціальної підтримки, сповіщення про втрату, організації поховань, супроводу родини. Це величезний обсяг роботи, яку можна забрати із плечей військових і розподілити між іншими державними органами", — зазначила Решетилова.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на військового юриста повідомляв, що в Україні може змінитися принцип роботи ТЦК. Йдеться про заборону силоміць забирати громадян. Таке станеться в разі ухвалення відповідного закопроєкту.

Також Новини.LIVE з посиланням на радника Офісу президента Михайла Подоляка писав про проведення аудиту Міністерством оборони. Прагнуть мінімізувати скандали й негативні моменти в роботі ТЦК та СП. Однією із проблем є корупція.