В Офисе омбудсмена высказались относительно функций ТЦК

Ольга Решетилова.

В полномочия ТЦК и СП не входит функция принудительной мобилизации. Если бы нарушителей доставляли в военкомат полицейские, представители органов местного самоуправления, руководители учреждений, организаций и компаний, удалось бы избежать многих проблем. Чтобы решить мобилизационные проблемы, Минобороны сейчас разрабатывает реформу.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Новини.LIVE.

Функции ТЦК и СП

Офис военного омбудсмена предлагает разделить функции ТЦК и СП, чтобы часть обязанностей выполняли представители других государственных органов.

"У ТЦК, кроме мобилизации, еще очень много других функций: социальной поддержки, оповещения о потере, организации захоронений, сопровождения семьи. Это огромный объем работы, которую можно забрать с плеч военных и распределить между другими государственными органами", — отметила Решетилова.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на военного юриста сообщал, что в Украине может измениться принцип работы ТЦК. Речь идет о запрете силой забирать граждан. Такое произойдет в случае принятия соответствующего законопроекта.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на советника Офиса президента Михаила Подоляка писал о проведении аудита Министерством обороны. Стремятся минимизировать скандалы и негативные моменты в работе ТЦК и СП. Одной из проблем является коррупция.