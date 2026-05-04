Эксперт предположил, что ТЦК могут начать проводить рейды за рубежом

Работник ТЦК знакомит гражданина с контрактной службой.

Представители ТЦК и СП могут начать свою деятельность за границей. В частности, рекрутеры будут проверять документы у мужчин возле посольств или консульств, когда те будут обращаться туда, чтобы получить ту или иную услугу.

Как сообщает Новини.LIVE, такое предположение у себя на YouTube сделал военнослужащий Сил ТрО и военный эксперт Александр Мусиенко.

Как может быть расширена деятельность ТЦК

По мнению эксперта, заниматься проверкой военного учета украинцев могут рекрутеры, которые являются представителями Сил обороны. В частности, они могли бы проводить проверки рядом с украинскими дипломатическими учреждениями.

"Рекрутеры, которые могут работать в местах возле украинских посольств, консульств, возле учреждений, которые продлевают заграничные паспорта. Это могут быть рекрутеры, которые будут представителями Сил обороны и будут проверять у мужчин, которые хотят продлить себе документы или получить другие консульские услуги на территории стран Запада, особенно стран Европы, проверять их воинский учет", — сказал Александр Мусиенко.

Он пояснил, что если человек состоит на воинском учете, тогда у него могут поинтересоваться причинами, по которым он не вернулся в Украину. Если же на то есть официальное объяснение, тогда вопросов не будет.

"Если есть объяснение — работа, легально выехал и так далее — окей, нет вопросов. Если нет объяснения, тогда не предоставляются наши консульские услуги, возвращайтесь, пожалуйста, в Украину работать на наше государство и нашу безопасность", — резюмировал эксперт, высказав свое предположение о расширении деятельности ТЦК.

Как сообщало Новини.LIVE, штат ТЦК в Украине состоит из военных, госслужащих и работников. Таким образом, заработные платы у них разные и начисляются по отдельным принципам.

Также мы писали, что по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, в полномочия ТЦК не входит функция принудительной мобилизации. Она считает, что если бы этим занималась полиция и органы местного самоуправления, то многих проблемы бы не было.