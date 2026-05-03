Главная ТЦК Сменил место жительства: вместо ТЦК надо идти в ЦПАУ

Сменил место жительства: вместо ТЦК надо идти в ЦПАУ

Дата публикации 3 мая 2026 06:30
Сменил место жительства: вместо ТЦК надо идти в ЦПАУ
Гражданин в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Если военнообязанный гражданин переехал в другой город, он должен обязательно стать на учет в местном территориальном центре комплектования. Также гражданин должен и оформить свою государственную регистрацию на новом месте. Для этого надо вместе с владельцем недвижимости посетить ЦПАУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменение адреса проживания военнообязанного

Призывники и военнообязанные граждане должны сообщать в ТЦК об изменениях личных данных. Прежде всего речь идет об изменении адреса проживания.

В зависимости от того, каково это изменение, соответствующими должны быть и действия граждан. В некоторых случаях можно обойтись без визита в ТЦК.

Но если гражданин переехал в другой населенный пункт, то есть изменил юрисдикцию ТЦК, гражданин должен обязательно стать на учет. Для этого нужно лично посетить территориальный центр комплектования.

В ЦПАУ с владельцем квартиры

К юристам обратился гражданин, который переехал в другой город. Мужчина объяснил, что уже стал на учет в новом территориальном центре комплектования.

При этом, добавил гражданин, процесс государственной регистрации на арендованной квартире он не прошел. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК еще раз, чтобы изменить адрес в "Резерв+".

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Чтобы с учетом было все хорошо, Вы и владелец квартиры должны пойти в ЦПАУ с паспортами и документами на квартиру и зарегистрировать свое место жительства в районе, где состоите на воинском учете. Затем меняете адрес в "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой документ надо отправить в ТЦК после смены места жительства в пределах одного населенного пункта.

Военнообязанный гражданин должен сообщать в ТЦК об изменениях в личных данных. Это, в частности, изменение адреса проживания. Если это изменение произошло в пределах одного населенного пункта, гражданин может и не посещать ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что место жительства в ВУД можно изменить без визита в ТЦК.

Военнообязанные граждане должны сообщать об изменении места жительства в территориальный центр комплектования. В некоторых случаях это можно сделать дистанционно, используя приложение "Резерв+". Но существует вероятность получить штраф от ТЦК.

ЦПАУ ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
