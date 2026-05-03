Змінив місце проживання: замість ТЦК треба йти в ЦНАП

Якщо військовозобов’язаний громадянин переїхав у інше місто, він має обов’язково стати на облік у місцевому територіальному центрі комплектування. Також громадянин має і оформити свою державну реєстрацію на новому місці. Для цього треба разом із власником нерухомості відвідати ЦНАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зміна адреси проживання військовозобов’язаного

Призовники та військовозобов’язані громадяни повинні повідомляти в ТЦК про зміни особистих даних. Перш за все йдеться про зміну адреси проживання.

Залежно від того, якою є ця зміна, відповідними мають бути і дії громадян. У деяких випадках можна обійтись без візиту до ТЦК.

Але якщо громадянин переїхав у інший населений пункт, тобто змінив юрисдикцію ТЦК, громадянин має обов’язково стати на облік. Для цього потрібно особисто відвідати територіальний центр комплектування.

В ЦНАП з власником квартири

До юристів звернувся громадянин, який переїхав у інше місто. Чоловік пояснив, що уже став на облік у новому територіальному центру комплектування.

При цьому, додав громадянин, процес державної реєстрації на орендованій квартирі він не пройшов. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому іти в ТЦК ще раз, щоб змінити адресу в "Резерв+".

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Щоб з обліком було все добре, Ви та власник квартири повинні піти до ЦНАП з паспортами та документами на квартиру та зареєструвати своє місце проживання в районі, де перебуваєте на військовому обліку. Потім змінюєте адресу в "Резерв+".

Військовозобов’язаний громадянин повинен повідомляти в ТЦК про зміни у особистих даних. Це, зокрема, зміна адреси проживання. Якщо ця зміна відбулася в межах одного населеного пункту, громадянин може і не відвідувати ТЦК.

Військовозобов’язані громадяни повинні повідомляти про зміну місця проживання у територіальний центр комплектування. У деяких випадках це можна зробити дистанційно, використовуючи застосунок "Резерв+". Але існує імовірність отримати штраф від ТЦК.