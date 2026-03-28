Місце проживання у ВОД можна змінити без візиту до ТЦК, через "Резерв+"

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни повинні повідомляти про зміну місця проживання у територіальний центр комплектування. У деяких випадках це можна зробити дистанційно, використовуючи застосунок "Резерв+". Але існує імовірність отримати штраф від ТЦК.

Нові військово-облікові документи

У грудні 2025 року в процесі військового обліку відбулися серйозні зміни. Ці зміни торкнулися перш за все формату військово-облікових документів.

З грудня 2025-го в Україні більше не видаються паперові документи ні для призовників, ні для військовозобов’язаних. Усі нові військово-облікові документи відтепер існують тільки у електронному варіанті.

До юристів звернувся громадянин, який хоче змінити вказане у військово-обліковому документі місце проживання. При цьому, додав чоловік, він фактично проживає у тому ж районі, де і зареєстрований, але за іншою адресою.

"Резерв+" чи ЦНАП

Юристи пояснили, що ситуація є досить простою і не вимагає обов’язкового візиту до територіального центру комплектування. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо Ви проживаєте у тому самому районі, де перебуваєте на обліку в РТЦК, то можете просто змінити адресу проживання в "Резерв+" на фактичну".

Втім, додав Дерій, існує й інший варіант вирішення цього питання. Юрист наголосив: "Проте, було б краще, якби Ви пішли разом із власником житла до ЦНАП, та він Вас на певний час зареєстрував у себе в квартирі, а після оформлення бронювання Ви можете вирішувати проблему з обліком".

Разом з тим, пояснив інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, у такій ситуації існує й проблема штрафу. Він зазначив: "Якщо з моменту зміни місця проживання пройшло 7 днів, то без отримання штрафу ТЦК не поновить Ваші дані".

Призовник чи військовозобов'язаний громадянин, який змінив паспорт, не має обов'язку повідомляти про це ТЦК. Водночас, право на цей крок у громадянина є, причому зробити це можна без візиту до територіального центру комплектування.

Військовозобов'язаний, який живе не за місцем реєстрації, має стати на облік у територіальному центрі комплектування за місцем фактичного проживання. Після внесення даних до єдиного реєстру чоловіка автоматично знімуть з обліку у старому військкоматі.