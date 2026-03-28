Місце проживання у ВОД можна змінити без візиту до ТЦК, через "Резерв+"

Місце проживання у ВОД можна змінити без візиту до ТЦК, через "Резерв+"

Дата публікації: 28 березня 2026 00:30
Місце проживання у ВОД можна змінити без візиту до ТЦК, через Резерв+
Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни повинні повідомляти про зміну місця проживання у територіальний центр комплектування. У деяких випадках це можна зробити дистанційно, використовуючи застосунок "Резерв+". Але існує імовірність отримати штраф від ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Нові військово-облікові документи

У грудні 2025 року в процесі військового обліку відбулися серйозні зміни. Ці зміни торкнулися перш за все формату військово-облікових документів.

З грудня 2025-го в Україні більше не видаються паперові документи ні для призовників, ні для військовозобов’язаних. Усі нові військово-облікові документи відтепер існують тільки у електронному варіанті.

До юристів звернувся громадянин, який хоче змінити вказане у військово-обліковому документі місце проживання. При цьому, додав чоловік, він фактично проживає у тому ж районі, де і зареєстрований, але за іншою адресою.

"Резерв+" чи ЦНАП

Юристи пояснили, що ситуація є досить простою і не вимагає обов’язкового візиту до територіального центру комплектування. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо Ви проживаєте у тому самому районі, де перебуваєте на обліку в РТЦК, то можете просто змінити адресу проживання в "Резерв+" на фактичну".

Втім, додав Дерій, існує й інший варіант вирішення цього питання. Юрист наголосив: "Проте, було б краще, якби Ви пішли разом із власником житла до ЦНАП, та він Вас на певний час зареєстрував у себе в квартирі, а після оформлення бронювання Ви можете вирішувати проблему з обліком".

Разом з тим, пояснив інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, у такій ситуації існує й проблема штрафу. Він зазначив: "Якщо з моменту зміни місця проживання пройшло 7 днів, то без отримання штрафу ТЦК не поновить Ваші дані".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи потрібно громадянину повідомляти ТЦК про те, що він змінив паспорт.

Призовник чи військовозобов'язаний громадянин, який змінив паспорт, не має обов'язку повідомляти про це ТЦК. Водночас, право на цей крок у громадянина є, причому зробити це можна без візиту до територіального центру комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, в якому ТЦК потрібно оновлювати дані, якщо громадянин живе не за місцем прописки.

Військовозобов'язаний, який живе не за місцем реєстрації, має стати на облік у територіальному центрі комплектування за місцем фактичного проживання. Після внесення даних до єдиного реєстру чоловіка автоматично знімуть з обліку у старому військкоматі.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

