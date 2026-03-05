Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Змінив паспорт — чи потрібно повідомляти ТЦК

Змінив паспорт — чи потрібно повідомляти ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 00:30
Зміна документів - чи має громадянин повідомити нові дані в ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи громадян. Фото: УНІАН, Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Призовник чи військовозобов'язаний громадянин, який змінив паспорт, не має обов'язку повідомляти про це ТЦК. Водночас, право на цей крок у громадянина є, причому зробити це можна без візиту до територіального центру комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Зміна ID-картки призовником

Військовозобов'язані громадяни та призовники мають обов'язок повідомляти територіальний центр комплектування про зміни у персональних даних та соціальному статусі. Ігнорування цієї вимоги може призвести до накладення на таку особу штрафу територіальним центром комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі призовника (19 років). Чоловік розповів, що змінив ID‑картку на нову через закінчення терміну дії старої.

Громадянин поцікавився, чи потрібно інформувати про це територіальний центр комплектування. Конкретно — чи мусить він повідомити в ТЦК новий номер свого ідентифікаційного документу.

Чи треба йти в ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що такого обов’язку у призовника немає. Юрист пояснив, чому інформування про зміну паспорта не є обов’язковим.

"Дані про отримання нової ID-картки повинні підтягнутись до Реєстру автоматично шляхом взаємодії між реєстрами", — наголосив Айвазян. Тож увесь процес пройде без безпосередньої участі самого громадянина.

Разом з тим, додав адвокат, громадянин має право поінформувати територіальний центр комплектування. "Якщо чоловік не бажає чекати допоки дані підтягнуться автоматично та при тому не має бажання відвідувати ТЦК, необхідно підготувати заяву про внесення коректних даних до Реєстру та направити останню до ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно інформувати ТЦК про отримання диплому про вищу освіту.

Військовозобов’язаний громадянин, який здобув ту чи іншу освіту, може не інформувати про це територіальний центр комплектування. Але така можливість у нього є, причому у дистанційному форматі.

Додамо, ми повідомляли про те, про які зміни українці повинні повідомити ТЦК, щоб уникнути штрафів.

Призовник, військовозобов'язаний або резервіст повинен особисто впродовж 7 днів повідомити ТЦК та СП щодо таких змін, як сімейний стан, місце проживання та номери зв'язку. Якщо військовозобов'язана особа вчасно не повідомить територіальний центр комплектування про зміни, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Укрпошта ID-картки ТЦК та СП військовозобов'язані паспорт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації