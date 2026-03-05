Зміна документів - чи має громадянин повідомити нові дані в ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи громадян. Фото: УНІАН, Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Призовник чи військовозобов'язаний громадянин, який змінив паспорт, не має обов'язку повідомляти про це ТЦК. Водночас, право на цей крок у громадянина є, причому зробити це можна без візиту до територіального центру комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Зміна ID-картки призовником

Військовозобов'язані громадяни та призовники мають обов'язок повідомляти територіальний центр комплектування про зміни у персональних даних та соціальному статусі. Ігнорування цієї вимоги може призвести до накладення на таку особу штрафу територіальним центром комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі призовника (19 років). Чоловік розповів, що змінив ID‑картку на нову через закінчення терміну дії старої.

Громадянин поцікавився, чи потрібно інформувати про це територіальний центр комплектування. Конкретно — чи мусить він повідомити в ТЦК новий номер свого ідентифікаційного документу.

Чи треба йти в ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що такого обов’язку у призовника немає. Юрист пояснив, чому інформування про зміну паспорта не є обов’язковим.

"Дані про отримання нової ID-картки повинні підтягнутись до Реєстру автоматично шляхом взаємодії між реєстрами", — наголосив Айвазян. Тож увесь процес пройде без безпосередньої участі самого громадянина.

Разом з тим, додав адвокат, громадянин має право поінформувати територіальний центр комплектування. "Якщо чоловік не бажає чекати допоки дані підтягнуться автоматично та при тому не має бажання відвідувати ТЦК, необхідно підготувати заяву про внесення коректних даних до Реєстру та направити останню до ТЦК "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладення", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно інформувати ТЦК про отримання диплому про вищу освіту.

Військовозобов’язаний громадянин, який здобув ту чи іншу освіту, може не інформувати про це територіальний центр комплектування. Але така можливість у нього є, причому у дистанційному форматі.

Додамо, ми повідомляли про те, про які зміни українці повинні повідомити ТЦК, щоб уникнути штрафів.

Призовник, військовозобов'язаний або резервіст повинен особисто впродовж 7 днів повідомити ТЦК та СП щодо таких змін, як сімейний стан, місце проживання та номери зв'язку. Якщо військовозобов'язана особа вчасно не повідомить територіальний центр комплектування про зміни, то її можуть притягнути до адміністративної відповідальності.