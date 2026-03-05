Видео
Главная ТЦК Смена документов — обязательно ли извещение ТЦК

Смена документов — обязательно ли извещение ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 00:30
Гражданин сменил паспорт - надо ли сообщать новые данные в ТЦК
Работники ТЦК проверяют документы граждан. Фото: УНІАН, Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Изменение персональных данных является причиной для извещения гражданином ТЦК. Но если человек получил новую ID-карту, сообщать в территориальный центр комплектования об этом у него нет обязанности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Новая ID-карта у призывника

Военнообязанные граждане и призывники обязаны сообщать территориальный центр комплектования об изменениях в персональных данных и социальном статусе. Игнорирование этого требования может привести к наложению на такое лицо штрафа территориальным центром комплектования.

К юристам обратился гражданин, который находится в статусе призывника (19 лет). Мужчина рассказал, что сменил ID-карту на новую из-за окончания срока действия старой.

Гражданин поинтересовался, нужно ли информировать об этом территориальный центр комплектования. Конкретно — должен ли он сообщить в ТЦК новый номер своего идентификационного документа.

Обязательно ли сообщать в ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что такой обязанности у призывника нет. Юрист объяснил, почему информирование о смене паспорта не является обязательным.

"Данные о получении новой ID-карты должны подтянуться в Реестр автоматически путем взаимодействия между реестрами", — отметил Айвазян. Поэтому весь процесс пройдет без непосредственного участия самого гражданина.

Вместе с тем, добавил адвокат, гражданин имеет право проинформировать территориальный центр комплектования. "Если человек не желает ждать пока данные подтянутся автоматически и при этом не имеет желания посещать ТЦК, необходимо подготовить заявление о внесении корректных данных в Реестр и направить последнее в ТЦК "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, обязательно ли уведомлять ТЦК о завершении обучения в университете и получении диплома.

Такой обязанности у военнообязанного гражданина нет. Но есть право обратиться в территориальный центр комплектования и уведомить об этом.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно изменения в жизни военнообязанного являются причиной сообщить о них ТЦК.

Это, например, семейное положение или место жительства гражданина. Он обязан сделать это лично, в течение 7 календарных дней, иначе на этого гражданина будет наложен штраф.

Укрпошта ID-карты ТЦК и СП военнообязанные паспорт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
