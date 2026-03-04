Відео
Україна
Новий диплом — чи треба інформувати ТЦК

Новий диплом — чи треба інформувати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 06:30
Здобуття освіти - повідомлення для ТЦК
Випускники університету не обов’язково мають інформувати ТЦК. Фото: educationusa.org.ua, Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який здобув ту чи іншу освіту, може не інформувати про це територіальний центр комплектування. Але така можливість у нього є, причому у дистанційному форматі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Освіта і ТЦК

Студенти вітчизняних вишів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається на увесь час навчання, після чого автоматично анулюється, коли громадянин закінчує навчання.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який отримав диплом магістра і влаштувався на роботу. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому інформувати ТЦК про отримання диплому, тобто завершення освітнього процесу.

"Інформувати ТЦК ініціативно про отримання певного рівня освіти не потрібно (хоча законодавство це і вимагає)", — зазначив у коментарі громадянину адвокат Андрій Карпенко. Він також додав, що притягнути громадянина за це до відповідальності неможливо.

Чому інформування про диплом необов’язкове

Юрист Владислав Дерій пояснив, чому громадянин може не інформувати територіальний центр комплектування про здобуття першої чи чергової освіти. Справа в тому, що у ТЦК є свої канали отримання інформації.

"Ви можете не повідомляти про наявний диплом, адже роботодавець зобов'язаний повідомити про це ТЦК, а також ця інформація міститься в реєстрі ЄДЕБО, до якого ТЦК має доступ", — наголосив юрист.

Разом з тим Дерій пояснив, як поінформувати територіальний центр комплектування про отриманий диплом. "Якщо ж захочете проявити ініціативу та повідомити ТЦК про диплом, то можете написати заяву довільної форми та відправити її електронною поштою або рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібен дозвіл ТЦК для працевлаштування у школу.

В  особливий період військовозобов’язані громадяни, влаштовуючись на роботу, мають надати військово-облікові документи. Разом з тим, дозвіл від ТЦК на працевлаштування не потрібен.

Додамо, ми повідомляли про те, кому і коли ТЦК може відмовити у відстрочці на навчання.

Українські студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації через перебування у оперативному резерві першої черги. У такій ситуації ТЦК має законне право відмовити у відстрочці.

освіта студенти інформація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
