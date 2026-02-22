Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка на навчання — кому може відмовити ТЦК

Відстрочка на навчання — кому може відмовити ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 00:30
Відстрочка студентам - відмова з боку ТЦК
Студенти і працівники ТЦК, які перевіряють документи на відстрочку. Фото: ТСН, vinnitsa.info. Колаж: Новини.LIVE

Українські студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації через перебування у оперативному резерві першої черги. У такій ситуації ТЦК має законне право відмовити у відстрочці.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Справедливість відмови ТЦК у відстрочці студенту

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь період навчання.

Та при цьому військовозобов’язаний громадянин має відповідати двом ключовим критеріям.

По-перше, він має навчатися на денній чи дуальній формі, студенти-заочники не отримують права на відстрочку.

По-друге, не можна порушувати принцип послідовності здобуття освіти, що відображається у довідці ЄДЕБО, необхідній для оформлення відстрочки.

До юристів звернувся студент, який відповідає усім цим нормам, але не зміг оформити відстрочку, бо у поясненні щодо відмови йому вказали — "ви перебуваєте у військовому резерві".

Чоловік поцікавився, чи законною є така відмова ТЦК.

"Якщо Ви знаходитесь в ОР-1 (це повинно бути видно у Вашому військовому квитку), то відмова ТЦК справедлива", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як відновити право на відстрочку

Втім, підкреслив Айвазян, якщо громадянин не перебуває у оперативному резерві першої черги, він може взагалі добитися відстрочки від мобілізації, через виключення з резерву.

"Оскаржувати відмову в судовому порядку не вийде. Рішення буде не на Вашу користь - це перевірено", — пояснив адвокат.

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що можна зробити у такій ситуації студенту.

"Вам потрібно подати рапорт командиру частини, де Ви проходили строкову службу, із вимогою виключити вас з військового оперативного резерву та звільнити із служби у військовому резерві у зв’язку з виникненням обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — наголосив Дерій.

"Потім ТЦК повинен взяти вас на військовий облік військовозобов'язаних та через "Резерв+" оформити відстрочку на навчання", — резюмував юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто зі студентів втратить право на відстрочку від мобілізації після змін у законодавстві.

Це стосується, зокрема, декого із тих студентів, які вступатимуть у магістратуру вітчизняних вишів.

Додамо, ми повідомляли про те, як відбувається процес продовження відстрочки від мобілізації на період навчання для студентів.

Загалом усе відбувається у режимі онлайн, але існує і варіант із продовженням для тих студентів, які не мають у смартфонах застосунку "Резерв+".

вузи студенти відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації