Відстрочка студентам - відмова з боку ТЦК

Студенти і працівники ТЦК, які перевіряють документи на відстрочку. Фото: ТСН, vinnitsa.info. Колаж: Новини.LIVE

Українські студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації через перебування у оперативному резерві першої черги. У такій ситуації ТЦК має законне право відмовити у відстрочці.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Справедливість відмови ТЦК у відстрочці студенту

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь період навчання.

Та при цьому військовозобов’язаний громадянин має відповідати двом ключовим критеріям.

По-перше, він має навчатися на денній чи дуальній формі, студенти-заочники не отримують права на відстрочку.

По-друге, не можна порушувати принцип послідовності здобуття освіти, що відображається у довідці ЄДЕБО, необхідній для оформлення відстрочки.

До юристів звернувся студент, який відповідає усім цим нормам, але не зміг оформити відстрочку, бо у поясненні щодо відмови йому вказали — "ви перебуваєте у військовому резерві".

Чоловік поцікавився, чи законною є така відмова ТЦК.

"Якщо Ви знаходитесь в ОР-1 (це повинно бути видно у Вашому військовому квитку), то відмова ТЦК справедлива", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як відновити право на відстрочку

Втім, підкреслив Айвазян, якщо громадянин не перебуває у оперативному резерві першої черги, він може взагалі добитися відстрочки від мобілізації, через виключення з резерву.

"Оскаржувати відмову в судовому порядку не вийде. Рішення буде не на Вашу користь - це перевірено", — пояснив адвокат.

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що можна зробити у такій ситуації студенту.

"Вам потрібно подати рапорт командиру частини, де Ви проходили строкову службу, із вимогою виключити вас з військового оперативного резерву та звільнити із служби у військовому резерві у зв’язку з виникненням обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — наголосив Дерій.

"Потім ТЦК повинен взяти вас на військовий облік військовозобов'язаних та через "Резерв+" оформити відстрочку на навчання", — резюмував юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто зі студентів втратить право на відстрочку від мобілізації після змін у законодавстві.

Це стосується, зокрема, декого із тих студентів, які вступатимуть у магістратуру вітчизняних вишів.

Додамо, ми повідомляли про те, як відбувається процес продовження відстрочки від мобілізації на період навчання для студентів.

Загалом усе відбувається у режимі онлайн, але існує і варіант із продовженням для тих студентів, які не мають у смартфонах застосунку "Резерв+".