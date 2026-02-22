Видео
Україна
Отсрочка студенту — когда отказ ТЦК законен

Отсрочка студенту — когда отказ ТЦК законен

Дата публикации 22 февраля 2026 00:30
Отказ ТЦК в острочке студенту - когда это законно
Студенты и работники ТЦК, которые проверяют документы на отсрочку. Фото: ТСН, vinnitsa.info. Коллаж: Новини.LIVE

Право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения имеют все украинские студенты, при условии выполнения двух ключевых требований. Но есть категория студентов, которым могут отказать в отсрочке на законных основаниях. 

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отказ ТЦК в отсрочке студенту — ситуация, когда это решение законно

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения.

Но при этом военнообязанный гражданин должен соответствовать двум ключевым критериям.

Во-первых, он должен учиться на дневной или дуальной форме, студенты-заочники не получают права на отсрочку.

Во-вторых, нельзя нарушать принцип последовательности получения образования, что отражается в справке ЕГЭБО, необходимой для оформления отсрочки.

К юристам обратился студент, который соответствует всем этим нормам, но не смог оформить отсрочку, потому что в объяснении об отказе ему указали — "вы находитесь в военном резерве".

Мужчина поинтересовался, законным ли является такой отказ ТЦК.

"Если Вы находитесь в ОР-1 (это должно быть видно в Вашем военном билете), то отказ ТЦК справедлив", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Право на отсрочку — что может сделать студент

Впрочем, подчеркнул Айвазян, если гражданин не находится в оперативном резерве первой очереди, он может вообще добиться отсрочки от мобилизации, через исключение из резерва.

"Обжаловать отказ в судебном порядке не получится. Решение будет не в Вашу пользу — это проверено", — пояснил адвокат.

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, что можно сделать в такой ситуации студенту.

"Вам нужно подать рапорт командиру части, где Вы проходили срочную службу, с требованием исключить вас из военного оперативного резерва и уволить со службы в военном резерве в связи с возникновением обстоятельств, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — отметил Дерий.

"Затем ТЦК должен взять вас на воинский учет военнообязанных и через "Резерв+" оформить отсрочку на обучение", — резюмировал юрист.

Напомним, как изменится право на отсрочку от мобилизации студентов, если в законодательство внесут изменения.

Эти изменения коснутся в первую очередь тех студентов, которые, получив диплом бакалавра, захотят вступить в аспирантуру.

Добавим, мы сообщали о том, как ТЦК подходит к процесу продления отсрочки от мобилизации студентов украинских вузов.

Этот процесс проходит фактически без участия самих студентов, территориальный центр комплектования должен оформить продление отсрочки самостоятельно.

вузы студенты отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
