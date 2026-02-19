Оформлення відстрочки - як повідомляють про завершення відстрочки

Оформлення відстрочки в ТЦК та через "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

Документи на відстрочку від мобілізації після змін у законодавстві подаються уже не в ТЦК. Але територіальний центр комплектування має не тільки ухвалити рішення про відстрочку, позитивне чи негативне, а і проінформувати про нього громадянина.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Як ТЦК повідомляє про рішення щодо відстрочки

Після змін у законодавстві заяву на відстрочку від мобілізації можна подавати не в територіальний центр комплектування, а через систему центрів надання адміністративних послуг.

Також частина відстрочок може бути оформлена дистанційно, через застосунок "Резерв+".

Втім, рішення про відстрочку все одно ухвалюють комісії при ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який здав заяву і документи на відстрочку – і цікавиться, чи повідомлять йому про рішення ТЦК.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що інформування громадянина так чи інакше відбувається у будь-якому випадку.

"Якщо комісія прийняла позитивне рішення, в "Резерв+" має відобразитись інформація про відстрочку", — наголосив юрист.

"Якщо комісія прийняла негативне рішення, на електронну пошту має надійти відповідне повідомлення", — підкреслив Дерій.

Відповіді на заяву немає — що це значить

Правник також розповів, як довго територіальний центр комплектування має право розглядати заяву про відстрочку від мобілізації.

"Комісія має розглянути документи та ухвалити рішення протягом 7 днів, а у випадку необхідності звернення із запитами до інших органів — 14 днів", — зазначив Владислав Дерій.

Якщо ж ці терміни пройшли, а громадянин не отримав жодної інформації про стан розгляду, це може означати, що комісія:

досі не розглянула вашу заяву (порушує строки розгляду);

розглянула заяву і відмовила в наданні відстрочки, але повідомлення надіслано не було;

розглянула заяву і надала відстрочку, але інформація про відстрочку не була внесена до реєстру.

