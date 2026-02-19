Видео
Україна
Отсрочка от мобилизации - информирует ли ТЦК о решении

Отсрочка от мобилизации - информирует ли ТЦК о решении

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 21:40
Должен ли ТЦК сообщить о решении об отсрочке
Оформление отсрочки в ТЦК и через "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на то, що заявления и документы на острочку от мобилизации подают в ЦПАУ или через "Резерв+", решение об отстрочке принимает все равно территориальный центр комплектования. После принятия решения ТЦК должен информировать о нем гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Решении об отсрочке — что обязан сделать ТЦК

После изменений в законодательстве заявление на отсрочку от мобилизации можно подавать не в территориальный центр комплектования, а через систему центров предоставления административных услуг.

Также часть отсрочек может быть оформлена дистанционно, через приложение "Резерв+".

Впрочем, решение об отсрочке все равно принимают комиссии при ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который сдал заявление и документы на отсрочку - и интересуется, сообщат ли ему о решении ТЦК.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что информирование гражданина так или иначе происходит в любом случае.

"Если комиссия приняла положительное решение, в "Резерв+" должна отобразиться информация об отсрочке", — отметил юрист.

"Если комиссия приняла отрицательное решение, на электронную почту должно поступить соответствующее сообщение", — подчеркнул Дерий.

Если ТЦК не проинформировал о решении

Юрист также рассказал, как долго территориальный центр комплектования имеет право рассматривать заявление об отсрочке от мобилизации.

"Комиссия должна рассмотреть документы и принять решение в течение 7 дней, а в случае необходимости обращения с запросами в другие органы — 14 дней", — отметил Владислав Дерий.

Если же эти сроки прошли, а гражданин не получил никакой информации о состоянии рассмотрения, это может означать, что комиссия:

  • до сих пор не рассмотрела ваше заявление (нарушает сроки рассмотрения);
  • рассмотрела заявление и отказала в предоставлении отсрочки, но уведомление отправлено не было;
  • рассмотрела заявление и предоставила отсрочку, но информация об отсрочке не была внесена в реестр.

Напомним, мы ранее писали о том, почему гражданин перед оформлением отсрочки по причине ухода за близким родственником обязан посетить нотариуса.

Гражданину нужно нотариального заверить часть документов, точнее, копий документов, которые он подаст в ЦПАУ вместе с заявлением.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы необходимы для того, чтобы оформить отсрочку по причине ухода за близким родственником.

Один из таких документов — это решение врачебно-консультативной комиссии относительно необходимости ухода.

ЦПАУ мобилизация отсрочка ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
