Когда студент должен сообщить ТЦК о дипломе - что нужно знать

Выпускники университета не обязательно должны информировать ТЦК. Фото: educationusa.org.ua, Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане, которые состоят на воинском учете, должны информировать территориальный центр комплектования об изменениях в персональных данных. Но обязательства сообщать о полученном дипломе у военнообязанных фактически нет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Диплом и сообщение в ТЦК

Студенты отечественных вузов имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется на все время обучения, после чего автоматически аннулируется, когда гражданин заканчивает обучение.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который получил диплом магистра и устроился на работу. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему информировать ТЦК о получении диплома, то есть завершении образовательного процесса.

"Информировать ТЦК инициативно о получении определенного уровня образования не нужно (хотя законодательство это и требует)", — отметил в комментарии гражданину адвокат Андрей Карпенко. Он также добавил, что привлечь гражданина за это к ответственности невозможно.

Информирование об окончании учебы — еобязательно, но можно

Юрист Владислав Дерий объяснил, почему гражданин может не информировать территориальный центр комплектования о получении первого или очередного образования. Дело в том, что у ТЦК есть свои каналы получения информации.

"Вы можете не сообщать об имеющемся дипломе, ведь работодатель обязан сообщить об этом ТЦК, а также эта информация содержится в реестре ЕГЭБО, к которому ТЦК имеет доступ", — отметил юрист.

Вместе с тем Дерий объяснил, как проинформировать территориальный центр комплектования о полученном дипломе. "Если же захотите проявить инициативу и сообщить ТЦК о дипломе, то можете написать заявление произвольной формы и отправить его по электронной почте или заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении", — подчеркнул юрист.

Единственное обязательство военнообязанных граждан во время трудоустройства — предоставление военно-учетных документов. А вот разрешение от ТЦК на трудоустройство, в частности, в школу, не требуется.

