Відстрочка для догляду за дідусем з онко - право на відстрочку

Громадяни можуть оформити відстрочку від призову, якщо доглядають за близьким родичем. Але навіть важке, онкологічне захворювання не є підставою для відстрочки без дотримання ключової умови.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Проблеми з відстрочкою для догляду

Військовозобов'язаний громадянин має право на оформлення відстрочки від мобілізації, за наявності відповідних підстав. Однією із головних причин на оформлення відстрочки є догляд за близьким родичем військовозобов’язаного.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від призову. Причиною чоловік назвав онкологічне захворювання дідуся, за яким він доглядає. Громадянин поцікавився, чи достатньо такої підстави для позитивного рішення ТЦК. Чоловік додав, що інвалідності у його родича немає.

"Дуже співчуваю щодо стану здоров'я Вашого дідуся, але якщо маєте на меті оформляти відстрочку по здійсненню догляду, то на жаль, Вам її не нададуть. Справа в тому, що у дідуся немає інвалідності", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Підтримав колегу і адвокат Юрій Айвазян. "Якщо оформлення догляду за Вашим дідусем пов'язане із можливістю отримати відстрочку, то Ви не матимете права на останню, оскільки обов'язковою умовою є інвалідність І або ІІ групи особи, за якою здійснюється постійний догляд", — наголосив Айвазян.

Відстрочка все-таки можлива

Разом з тим, юрист Сергій Богун більш оптимістично прокоментував можливість отримати відстрочку з такою причиною. За його словами, це цілком реально зробити.

"Оформлення догляду за літньою людиною здійснюється через органи соціального захисту населення. Для цього потрібно отримати медичний висновок від лікаря про те, що ваш дідусь потребує постійного стороннього догляду. Наявність чи відсутність групи інвалідності не є вирішальною — головне, щоб була офіційна довідка про потребу в догляді", — наголосив Богун.

Але, додав юрист, у такому випадку має бути дотримано кілька вимог. Без них ТЦК гарантовано відмовить у відстрочці від мобілізації.

"Для цьго Вам необхідно проживати разом із дідусем, оскільки комісія з УСЗН перевіряє фактичні умови здійснення постійного догляду. Окрім того, Вашому дідусю потрібно пройти ЛКК та отримати висновок про потребу у постійному сторонньому догляді (форма 080-4/о)", — пояснив Сергій Богун.

Єдиним варіантом у такій ситуації є оформлення опікунства. Але у такому випадку ця особа повинна страждати на стійкий психічний розлад.

Право на оформлення відстрочки можна отримати лише в тому випадку, якщо є довідка лікарсько-консультативної комісії. Довідка ЛКК має засвідчити той факт, що особа потребує постійного догляду.