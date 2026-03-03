Уход за родственником с онкологией - можно ли оформить отсрочку

Подача и рассмотрение заявления в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Тяжелое заболевание, например, онкологическое, можеть стать основанием для отсрочки для близкого родственника больного, который совершает уход за этим больным. Но, как объяснили юристы, есть одно формальное условие, без которого отсрочка невозможна.

Отсрочка для ухода, оформление и проблемы

Военнообязанный гражданин имеет право на оформление отсрочки от мобилизации, при наличии соответствующих оснований. Одной из главных причин на оформление отсрочки является уход за близким родственником военнообязанного.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от призыва. Причиной мужчина назвал онкологическое заболевание дедушки, за которым он ухаживает. Гражданин поинтересовался, достаточно ли такого основания для положительного решения ТЦК. Мужчина добавил, что инвалидности у его родственника нет.

"Очень сочувствую по поводу состояния здоровья Вашего дедушки, но если имеете целью оформлять отсрочку по осуществлению ухода, то к сожалению, Вам ее не предоставят. Дело в том, что у дедушки нет инвалидности", — отметил юрист Владислав Дерий.

Поддержал коллегу и адвокат Юрий Айвазян: "Если оформление ухода за Вашим дедушкой связано с возможностью получить отсрочку, то Вы не будете иметь права на последнюю, поскольку обязательным условием является инвалидность I или II группы лица, за которым осуществляется постоянный уход", — отметил Айвазян.

Когда отсрочку все же возможно оформить

Вместе с тем, юрист Сергей Богун более оптимистично прокомментировал возможность получить отсрочку с такой причиной. По его словам, это вполне реально сделать.

"Оформление ухода за пожилым человеком осуществляется через органы социальной защиты населения. Для этого нужно получить медицинское заключение от врача о том, что ваш дедушка нуждается в постоянном постороннем уходе. Наличие или отсутствие группы инвалидности не является решающим — главное, чтобы была официальная справка о необходимости в уходе", — подчеркнул Богун.

Но, добавил юрист, в таком случае должно быть соблюдено несколько требований. Без них ТЦК гарантированно откажет в отсрочке от мобилизации.

"Для этого Вам необходимо проживать вместе с дедушкой, поскольку комиссия из УСЗН проверяет фактические условия осуществления постоянного ухода. Кроме того, Вашему дедушке нужно пройти ВКК и получить заключение о необходимости в постоянном постороннем уходе (форма 080-4/о)", — пояснил Сергей Богун.

Юристы объяснили, что отсрочку получить теоретически можно. Но это буде не уход, а совсем другая причина.

