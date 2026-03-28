Место жительства в ВОД можно изменить без визита в ТЦК, через "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные граждане должны сообщать об изменении места жительства в территориальный центр комплектования. В некоторых случаях это можно сделать дистанционно, используя приложение "Резерв+". Но существует вероятность получить штраф от ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Новые военно-учетные документы

В декабре 2025 года в процессе воинского учета произошли серьезные изменения. Эти изменения коснулись прежде всего формата военно-учетных документов.

С декабря 2025-го в Украине больше не выдаются бумажные документы ни для призывников, ни для военнообязанных. Все новые военно-учетные документы отныне существуют только в электронном варианте.

К юристам обратился гражданин, который хочет изменить указанное в военно-учетном документе место жительства. При этом, добавил мужчина, он фактически проживает в том же районе, где и зарегистрирован, но по другому адресу.

"Резерв+" или ЦПАУ

Юристы объяснили, что ситуация достаточно простая и не требует обязательного визита в территориальный центр комплектования. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если Вы проживаете в том же районе, где состоите на учете в РТЦК, то можете просто изменить адрес проживания в "Резерв+" на фактический".

Впрочем, добавил Дерий, существует и другой вариант решения этого вопроса. Юрист отметил: "Однако, было бы лучше, если бы Вы пошли вместе с владельцем жилья в ЦНАП, и он Вас на время зарегистрировал у себя в квартире, а после оформления бронирования Вы можете решать проблему с учетом".

Вместе с тем, пояснил другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, в такой ситуации существует и проблема штрафа. Он отметил: "Если с момента смены места жительства прошло 7 дней, то без получения штрафа ТЦК не восстановит Ваши данные".

Призывник или военнообязанный гражданин, который изменил паспорт, не имеет обязанности сообщать об этом ТЦК. В то же время, право на этот шаг у гражданина есть, причем сделать это можно без визита в территориальный центр комплектования.

Военнообязанный, который живет не по месту регистрации, должен стать на учет в территориальном центре комплектования по месту фактического проживания. После внесения данных в единый реестр мужчину автоматически снимут с учета в старом военкомате.