Видео без подписи не доказательство: суд отменил штраф от ТЦК

Территориальный центр комплектования не смог защитить в суде законность штрафа в 25 500 гривен, который выписал мужчине за якобы отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Второй апелляционный административный суд подтвердил решение предыдущей инстанции и отменил постановление, признав, что военкомат не предоставил надлежащих доказательств нарушения, а видеозапись с бодикамеры работников не имела необходимой электронной подписи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебный приговор, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Попытка территориального центра комплектования и социальной поддержки оштрафовать военнообязанного на 25 500 гривен потерпела поражение в суде из-за отсутствия надлежащей доказательной базы. Второй апелляционный административный суд поставил точку в деле №591/13176/25, оставив в силе отмену штрафа, который ранее отменил Заречный районный суд города Сумы.

Штраф был выписан еще 14 октября 2025 года на основании части третьей статьи 210-1 КУоАП. Работники ТЦК обвинили мужчину в том, что он во время мобилизации в особый период отказался проходить военно-врачебную комиссию. Не соглашаясь с такими действиями, истец обратился в суд. Несмотря на то, что ТЦК подал апелляцию, настаивая на наличии доказательств, а именно повестки, направления на медкомиссию и видеофиксации, судьи стали на сторону истца.

Ключевую роль в этом деле сыграло то, как именно военкомат собирал доказательства. Предоставленные ТЦК записи с бодикамер работников судьи отклонили, поскольку материалы не содержали электронной подписи и, соответственно, не были должным образом оформлены как электронные доказательства. Кроме видео, представители военкомата не смогли предоставить никаких других процессуально оформленных документов, подтверждающих факт отказа от выполнения мобилизационных обязанностей. Суд не получил актов ни об отказе от повестки, ни об отказе от направления на ВВК или собственно медосмотра.

Отдельно судьи обратили внимание на обстоятельства задержания. По протоколу мужчину привезли в центр комплектования против его воли. По мнению суда, принудительная доставка означает, что человек физически не мог подготовиться к медицинскому осмотру и взять с собой необходимые медицинские документы. Следовательно, в действиях истца судьи не увидели умысла уклоняться от прохождения военно-врачебной комиссии.

Также апелляционная инстанция отметила нарушение самой процедуры оповещения. По законодательству военнообязанного должны вызывать в ТЦК путем вручения повестки под личную подпись или фиксировать процесс оповещения на видео должным образом. В материалах дела таких доказательств не оказалось. Суд подчеркнул, что обязанность доказывать правомерность своих действий полностью лежит на представителях власти, а само лишь постановление о штрафе не является доказательством нарушения, а фиксирует лишь результат рассмотрения дела работниками ТЦК.

