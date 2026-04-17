Нападения на ТЦК: с начала войны уже зафиксировано более 600 случаев

Представители ТЦК. Фото: УНИАН

На военных ТЦК с начала полномасштабной войны уже зафиксировано более 600 нападений. Причем динамика этих инцидентов становится все более угрожающей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Нападения на ТЦК в Украине — какая статистика

В четверг 16 апреля Киевский ОТЦК и СП ссылаясь на Нацполицию опубликовал статистику зафиксированных нападений на ТЦК. В частности, по состоянию на 12 апреля этого года таких случаев уже 620. Тройка антирекордсменов выглядит так:

Харьковская область — 69 нападений;

Киев — 53 инцидента;

Днепропетровская область — 45.

Между тем на Киевщине за все время полномасштабной войны зафиксировали 24 случая нападений на военных ТЦК.

Что касается ситуации в других областях, по данным Нацполиции статистика следующая:

"В Волынской области зафиксировано 39 нападений на ТЦК, во Львовской — 37, в Одесской — 36, в Черниговской — 34, в Хмельницкой — 30, в Николаевской и Ровенской — по 29, в Черкасской и Полтавской — по 26, в Ивано-Франковской — 22, в Запорожской — 20, в Тернопольской — 17, в Винницкой и Закарпатской — по 16, в Черновицкой — 15, в Житомирской — 14, в Сумской и Кировоградской — по 11 и один случай в Херсонской", — говорится в сообщении.

Пост Киевского ОТЦК и СП по статистике нападений на ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в Одессе готовили серию заказных убийств, в частности, начальника ТЦК. Однако СБУ удалось разоблачить и задержать агента из ФСБ, сейчас он под стражей.



Также мы писали, что уроженец Херсонщины уклонился от мобилизации и травмировал военного ТЦК. За это суд назначил фигуранту лишение свободы, но заменил это наказание двумя годами испытательного срока.