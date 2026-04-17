Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Напади на ТЦК: від початку війни вже зафіксовано понад 600 випадків

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 06:30
Представники ТЦК. Фото: УНІАН

На військових ТЦК від початку повномасштабної війни вже зафіксовано понад 600 нападів. Причому динаміка цих інцидентів стає дедалі загрозливішою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Напади на ТЦК в Україні — яка статистика

У четвер 16 квітня Київський ОТЦК та СП посилаючись на Нацполіцію опублікував статистику зафіксованих нападів на ТЦК. Зокрема, станом на 12 квітня цього року таких випадків вже 620. Трійка антирекордсменів виглядає так:

  • Харківська область — 69 нападів;
  • Київ — 53 інциденти;
  • Дніпропетровська область — 45.

Тим часом на Київщині за весь час повномасштабної війни зафіксували 24 випадки нападів на військових ТЦК.

Щодо ситуації в інших областях, за даними Нацполіції статистика наступна:

"У Волинській області зафіксовано 39 нападів на ТЦК, у Львівській — 37, в Одеській — 36, у Чернігівській — 34, у Хмельницькій — 30, у Миколаївській та Рівненській — по 29, у Черкаській та Полтавській — по 26, в Івано-Франківській — 22, у Запорізькій — 20, у Тернопільській — 17, у Вінницькій та Закарпатській — по 16, у Чернівецькій — 15, у Житомирській — 14, у Сумській та Кіровоградській — по 11 та один випадок у Херсонській", — йдеться у повідомленні.

Пост Київського ОТЦК та СП щодо статистика нападів на ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в Одесі готували серію замовних вбивств, зокрема, начальника ТЦК. Проте СБУ вдалось викрити і затримати агента із ФСБ, наразі він під вартою.

Також ми писали, що уродженець Херсонщини ухилився від мобілізації та травмував військового ТЦК. За це суд призначив фігуранту позбавлення волі, але замінив це покарання двома роками іспитового строку.

напад мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації