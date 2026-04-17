Напади на ТЦК: від початку війни вже зафіксовано понад 600 випадків

Представники ТЦК.

На військових ТЦК від початку повномасштабної війни вже зафіксовано понад 600 нападів. Причому динаміка цих інцидентів стає дедалі загрозливішою.

Напади на ТЦК в Україні — яка статистика

У четвер 16 квітня Київський ОТЦК та СП посилаючись на Нацполіцію опублікував статистику зафіксованих нападів на ТЦК. Зокрема, станом на 12 квітня цього року таких випадків вже 620. Трійка антирекордсменів виглядає так:

Харківська область — 69 нападів;

Київ — 53 інциденти;

Дніпропетровська область — 45.

Тим часом на Київщині за весь час повномасштабної війни зафіксували 24 випадки нападів на військових ТЦК.

Щодо ситуації в інших областях, за даними Нацполіції статистика наступна:

"У Волинській області зафіксовано 39 нападів на ТЦК, у Львівській — 37, в Одеській — 36, у Чернігівській — 34, у Хмельницькій — 30, у Миколаївській та Рівненській — по 29, у Черкаській та Полтавській — по 26, в Івано-Франківській — 22, у Запорізькій — 20, у Тернопільській — 17, у Вінницькій та Закарпатській — по 16, у Чернівецькій — 15, у Житомирській — 14, у Сумській та Кіровоградській — по 11 та один випадок у Херсонській", — йдеться у повідомленні.

