Нардеп: перейменування ТЦК не змінить реальний стан справ

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок відреагував на можливе перейменування територіальних центрів комплектування на "Офіси комплектування". За його словами, просто зміна назв — це абсурд, поки процвітає несправедливість та корупція. Він наголосив, що перейменування не змінить реальний стан справ.

Про це ексклюзивно заявив Сергій Євтушок Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Перейменування ТЦК

"Я розкажу, що для практичної реалізації таких речей, аби поправити стан справ, який зараз є, потрібно встати на стартові позиції, повністю переглянути філософію закону про мобілізацію", — каже Євтушок.

Він припустив, що тоді, можливо, вдасться прибрати корупцію та речі, які є несправедливими в ТЦК. За його словами, потім можна практично повернутися на стартові позиції і реформувати ці органи.

Що передувало

Нардеп Роман Костенко в інтервʼю LIGAnet повідомив, що в Україні розглядають можливість реформування ТЦК.

"Намагаються розділити деякі функції ТЦК. Соціальну функцію і функцію призову, розмістити їх в різних будівлях і назвати їх "Офіс призову" або "Офіс комплектування". Буде слово "офіс". Як є Офіс президента, Офіс генерального прокурора. Так і тут буде", — зазначив він.

Костенко не став стверджувати, що зміна назви здатна суттєво вплинути на роботу нинішніх працівників ТЦК.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що в Україні досі залишається актуальною проблема "бусифікації". Він вважає, що розвʼязати її неможливо без залучення керівників ТЦК.