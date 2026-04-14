Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардеп: перейменування ТЦК не змінить реальний стан справ

Нардеп: перейменування ТЦК не змінить реальний стан справ

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 12:35
Представники ТЦК. Фото: УНІАН

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок відреагував на можливе перейменування територіальних центрів комплектування на "Офіси комплектування". За його словами, просто зміна назв — це абсурд, поки процвітає несправедливість та корупція. Він наголосив, що перейменування не змінить реальний стан справ.

Про це ексклюзивно заявив Сергій Євтушок Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 квітня.

Перейменування ТЦК

"Я розкажу, що для практичної реалізації таких речей, аби поправити стан справ, який зараз є, потрібно встати на стартові позиції, повністю переглянути філософію закону про мобілізацію", — каже Євтушок.

Він припустив, що тоді, можливо, вдасться прибрати корупцію та речі, які є несправедливими в ТЦК. За його словами, потім можна практично повернутися на стартові позиції і реформувати ці органи.

Що передувало

Нардеп Роман Костенко в інтервʼю LIGAnet повідомив, що в Україні розглядають можливість реформування ТЦК.

Читайте також:

"Намагаються розділити деякі функції ТЦК. Соціальну функцію і функцію призову, розмістити їх в різних будівлях і назвати їх "Офіс призову" або "Офіс комплектування". Буде слово "офіс". Як є Офіс президента, Офіс генерального прокурора. Так і тут буде", — зазначив він.

Костенко не став стверджувати, що зміна назви здатна суттєво вплинути на роботу нинішніх працівників ТЦК.

Як писали Новини.LIVE, у Міноборони повідомили, які причини дозволяють не зʼявлятися до ТЦК за повісткою. Зокрема, йдеться про стихійні лиха та смерть близького родича.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що в Україні досі залишається актуальною проблема "бусифікації". Він вважає, що розвʼязати її неможливо без залучення керівників ТЦК.

мобілізація ТЦК та СП ефір Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації