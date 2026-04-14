Нардеп: переименование ТЦК не изменит реальное положение дел

Представители ТЦК. Фото: УНИАН

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок отреагировал на возможное переименование территориальных центров комплектования на "Офисы комплектования". По его словам, просто изменение названий — это абсурд, пока процветает несправедливость и коррупция. Он отметил, что переименование не изменит реальное положение дел.

Об этом эксклюзивно заявил Сергей Евтушок Новини.LIVE в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 апреля.

Переименование ТЦК

"Я расскажу, что для практической реализации таких вещей, чтобы поправить положение дел, которое сейчас есть, нужно встать на стартовые позиции, полностью пересмотреть философию закона о мобилизации", — говорит Евтушок.

Он предположил, что тогда, возможно, удастся убрать коррупцию и вещи, которые являются несправедливыми в ТЦК. По его словам, потом можно практически вернуться на стартовые позиции и реформировать эти органы.

Что предшествовало

Нардеп Роман Костенко в интервью LIGAnet сообщил, что в Украине рассматривают возможность реформирования ТЦК.

Читайте также:

"Пытаются разделить некоторые функции ТЦК. Социальную функцию и функцию призыва, разместить их в разных зданиях и назвать их "Офис призыва" или "Офис комплектования". Будет слово "офис". Как есть Офис президента, Офис генерального прокурора. Так и здесь будет", — отметил он.

Костенко не стал утверждать, что смена названия способна существенно повлиять на работу нынешних работников ТЦК.

Как писали Новини.LIVE, в Минобороны сообщили, какие причины позволяют не являться в ТЦК по повестке. В частности, речь идет о стихийных бедствиях и смерти близкого родственника.

Ранее председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что в Украине до сих пор остается актуальной проблема "бусификации". Он считает, что решить ее невозможно без привлечения руководителей ТЦК.