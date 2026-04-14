Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардеп: переименование ТЦК не изменит реальное положение дел

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 12:35
Представители ТЦК. Фото: УНИАН

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок отреагировал на возможное переименование территориальных центров комплектования на "Офисы комплектования". По его словам, просто изменение названий — это абсурд, пока процветает несправедливость и коррупция. Он отметил, что переименование не изменит реальное положение дел.

Об этом эксклюзивно заявил Сергей Евтушок Новини.LIVE в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 апреля.

Переименование ТЦК

"Я расскажу, что для практической реализации таких вещей, чтобы поправить положение дел, которое сейчас есть, нужно встать на стартовые позиции, полностью пересмотреть философию закона о мобилизации", — говорит Евтушок.

Он предположил, что тогда, возможно, удастся убрать коррупцию и вещи, которые являются несправедливыми в ТЦК. По его словам, потом можно практически вернуться на стартовые позиции и реформировать эти органы.

Что предшествовало

Нардеп Роман Костенко в интервью LIGAnet сообщил, что в Украине рассматривают возможность реформирования ТЦК.

Читайте также:

"Пытаются разделить некоторые функции ТЦК. Социальную функцию и функцию призыва, разместить их в разных зданиях и назвать их "Офис призыва" или "Офис комплектования". Будет слово "офис". Как есть Офис президента, Офис генерального прокурора. Так и здесь будет", — отметил он.

Костенко не стал утверждать, что смена названия способна существенно повлиять на работу нынешних работников ТЦК.

Как писали Новини.LIVE, в Минобороны сообщили, какие причины позволяют не являться в ТЦК по повестке. В частности, речь идет о стихийных бедствиях и смерти близкого родственника.

Ранее председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что в Украине до сих пор остается актуальной проблема "бусификации". Он считает, что решить ее невозможно без привлечения руководителей ТЦК.

мобилизация ТЦК и СП эфир Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации