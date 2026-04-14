В Минобороны объяснили, какие причины дают право не явиться в ТЦК
В Украине есть четкий перечень причин, которые дают право гражданам не явиться в ТЦК после получения повестки. Однако украинцы обязаны заблаговременно предупредить ТЦК, и в то же время, это не освобождает их от необходимости позже в установленные сроки прийти в территориальный центр комплектования.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.
Какие причины позволяют не явиться в ТЦК по повестке
В министерстве рассказали, что уважительными причинами неявки в ТЦК являются те, которые объективно не позволяют гражданину прибыть в указанное время. Среди таких причин могут быть:
- стихийные бедствия;
- болезнь;
- активные боевые действия там, где расположен ТЦК;
- смерть близкого родственника.
В случае хотя бы одного из вышеуказанных обстоятельств военнообязанное лицо обязано в трехдневный срок проинформировать ТЦК о причинах своего отсутствия. Однако после устранения препятствий человек должен прибыть в территориальный центр комплектования не позднее чем через семь дней.
В то же время наличие уважительных оснований само по себе не освобождает от выполнения установленных требований. Если лицо не сообщит ТЦК или не явится в определенный срок без надлежащих причин, это расценивается как нарушение норм законодательства.
За такие действия предусмотрена ответственность и все зависит от ситуации. Это может быть штраф в рамках административного наказания или уголовная ответственность в случае систематического уклонения или других существенных нарушений.
