В Минобороны объяснили, какие причины дают право не явиться в ТЦК

Военнообязанные граждане на осмотре. Фото: МОТЦК

В Украине есть четкий перечень причин, которые дают право гражданам не явиться в ТЦК после получения повестки. Однако украинцы обязаны заблаговременно предупредить ТЦК, и в то же время, это не освобождает их от необходимости позже в установленные сроки прийти в территориальный центр комплектования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Какие причины позволяют не явиться в ТЦК по повестке

В министерстве рассказали, что уважительными причинами неявки в ТЦК являются те, которые объективно не позволяют гражданину прибыть в указанное время. Среди таких причин могут быть:

стихийные бедствия;

болезнь;

активные боевые действия там, где расположен ТЦК;

смерть близкого родственника.

В случае хотя бы одного из вышеуказанных обстоятельств военнообязанное лицо обязано в трехдневный срок проинформировать ТЦК о причинах своего отсутствия. Однако после устранения препятствий человек должен прибыть в территориальный центр комплектования не позднее чем через семь дней.

В то же время наличие уважительных оснований само по себе не освобождает от выполнения установленных требований. Если лицо не сообщит ТЦК или не явится в определенный срок без надлежащих причин, это расценивается как нарушение норм законодательства.

За такие действия предусмотрена ответственность и все зависит от ситуации. Это может быть штраф в рамках административного наказания или уголовная ответственность в случае систематического уклонения или других существенных нарушений.

