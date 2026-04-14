Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Минобороны объяснили, какие причины дают право не явиться в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 06:30
Военнообязанные граждане на осмотре. Фото: МОТЦК

В Украине есть четкий перечень причин, которые дают право гражданам не явиться в ТЦК после получения повестки. Однако украинцы обязаны заблаговременно предупредить ТЦК, и в то же время, это не освобождает их от необходимости позже в установленные сроки прийти в территориальный центр комплектования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Какие причины позволяют не явиться в ТЦК по повестке

В министерстве рассказали, что уважительными причинами неявки в ТЦК являются те, которые объективно не позволяют гражданину прибыть в указанное время. Среди таких причин могут быть:

  • стихийные бедствия;
  • болезнь;
  • активные боевые действия там, где расположен ТЦК;
  • смерть близкого родственника.

В случае хотя бы одного из вышеуказанных обстоятельств военнообязанное лицо обязано в трехдневный срок проинформировать ТЦК о причинах своего отсутствия. Однако после устранения препятствий человек должен прибыть в территориальный центр комплектования не позднее чем через семь дней.

В то же время наличие уважительных оснований само по себе не освобождает от выполнения установленных требований. Если лицо не сообщит ТЦК или не явится в определенный срок без надлежащих причин, это расценивается как нарушение норм законодательства.

Читайте также:

За такие действия предусмотрена ответственность и все зависит от ситуации. Это может быть штраф в рамках административного наказания или уголовная ответственность в случае систематического уклонения или других существенных нарушений.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что военнообязанные граждане в случае нарушений правил воинского учета могут получить штраф от ТЦК. Однако есть случай, когда даже уплата штрафа не решит проблему по розыску человека.

Также мы писали, что в ЦНАП сейчас могут менять украинцам тип отсрочек. Однако успех в этом не гарантирован, поэтому для изменения типа сначала придется отменить в ТЦК действующую отсрочку, и только потом оформлять новую.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации