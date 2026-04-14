У Міноборони пояснили, які причини дають право не з'явитися в ТЦК

Військовозобов’язані громадяни на огляді. Фото: МОТЦК

В Україні є чіткий перелік причин, які дають право громадянам не з'явитися до ТЦК після отримання повістки. Проте українці зобов'язані завчасно попередити ТЦК, і водночас, це не звільняє їх від необхідності пізніше у встановлені строки прийти до територіального центру комплектування.

Які причини дозволяють не з'явилися до ТЦК за повісткою

У міністерстві розповіли, що поважними причинами неявки до ТЦК є ті, які об'єктивно не дозволяють громадянину прибути у вказаний час. Серед таких причин можуть бути:

стихійні лиха;

хвороба;

активні бойові дії там, де розташований ТЦК;

смерть близького родича.

У разі хоча б однієї з вищевказаних обставин військовозобов’язана особа зобов’язана у триденний строк поінформувати ТЦК про причини своєї відсутності. Проте після усунення перешкод людина має прибути до територіального центру комплектування не пізніше ніж за сім днів.

Водночас наявність поважних підстав сама по собі не звільняє від виконання встановлених вимог. Якщо особа не повідомить ТЦК або не з’явиться у визначений термін без належних причин, це розцінюється як порушення норм законодавства.

За такі дії передбачено відповідальність і все залежить від ситуації. Це може бути штраф у межах адміністративного покарання або кримінальна відповідальність у випадку систематичного ухилення чи інших суттєвих порушень.

