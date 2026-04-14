КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

У Міноборони пояснили, які причини дають право не з'явитися в ТЦК

Дата публікації: 14 квітня 2026 06:30
Військовозобов’язані громадяни на огляді. Фото: МОТЦК

В Україні є чіткий перелік причин, які дають право громадянам не з'явитися до ТЦК після отримання повістки. Проте українці зобов'язані завчасно попередити ТЦК, і водночас, це не звільняє їх від необхідності пізніше у встановлені строки прийти до територіального центру комплектування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Які причини дозволяють не з'явилися до ТЦК за повісткою

У міністерстві розповіли, що поважними причинами неявки до ТЦК є ті, які об'єктивно не дозволяють громадянину прибути у вказаний час. Серед таких причин можуть бути:

  • стихійні лиха;
  • хвороба;
  • активні бойові дії там, де розташований ТЦК;
  • смерть близького родича.

У разі хоча б однієї з вищевказаних обставин військовозобов’язана особа зобов’язана у триденний строк поінформувати ТЦК про причини своєї відсутності. Проте після усунення перешкод людина має прибути до територіального центру комплектування не пізніше ніж за сім днів.

Водночас наявність поважних підстав сама по собі не звільняє від виконання встановлених вимог. Якщо особа не повідомить ТЦК або не з’явиться у визначений термін без належних причин, це розцінюється як порушення норм законодавства.

За такі дії передбачено відповідальність і все залежить від ситуації. Це може бути штраф у межах адміністративного покарання або кримінальна відповідальність у випадку систематичного ухилення чи інших суттєвих порушень.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що військовозобов'язані громадяни у разі порушень правил військового обліку можуть отримати штраф від ТЦК. Однак є випадок, коли навіть сплата штрафу не вирішить проблему щодо розшуку людини.

Також ми писали, що у ЦНАП наразі можуть змінювати українцям тип відстрочок. Проте успіх у цьому не гарантований, тож для зміни типу спочатку доведеться скасувати в ТЦК чинну відстрочку, і лише потім оформлювати нову.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

