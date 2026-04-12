Стаю на облік в новому ТЦК: йти на ВЛК закон не вимагає

Співробітники ТЦК. Фото: "Суспільне Миколаїв"

Якщо військовозобов’язаний громадянин змінює місце проживання, він повинен змінити і ТЦК, в якому стоятиме на військовому обліку. Але при цьому проходити військово-лікарську комісію не потрібно. Хоча, як наголосили юристи, існує виняток, коли на ВЛК все ж доведеться піти.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в ТЦК

Військовий облік є обов’язковим для українських чоловіків, яким виповнилося 17 років. Перебування на військовому обліку закінчується після досягнення 60-річного віку.

Військовий облік в Україні ведуть територіальні центри комплектування. Громадянин має перебувати на обліку в тому ТЦК, який відповідає його адресі державної реєстрації.

До юристів звернувся громадянин, який переїхав з одного населеного пункту в інший. Чоловік, який планує стати на облік у новому ТЦК, поцікавився, чи потрібно йому в цей момент проходити військово-лікарську комісію.

ВЛК проходити не потрібно, але існує виняток

Юристи запевнили громадянина, коментую цю ситуацію, що жодну комісію проходити в цей момент не потрібно. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Жодним нормативно-правовим актом не передбачено, що при взятті на облік потрібно проходити ВЛК. Якщо Ви раніше не були визнані обмежено придатним, то Вам не мають права вручати направлення на ВЛК".

Інший юрист, адвокат Євген Олександрович, пояснив, зважаючи на наявність у громадянина відстрочки: "Завдяки наявній відстрочці від призову по мобілізації, при постановці на військовий облік не потрібно проходити ВЛК. За винятком того, коли попередня ВЛК щодо Вас ухвалила рішення про визнання обмежено придатним".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, наголосив, що все-таки існує варіант із необхідністю пройти ВЛК: "Закон прямо не вимагає проходження ВЛК при зміні місця військового обліку. Проте новий ТЦК може направити Вас на проходження комісії, якщо з дня останнього обстеження ВЛК пройшло більше року".

Стати на облік без особистої явки до військкомату до 30 липня 2026 року можуть юнаки 2009 року народження. Також це право розповсюджується на чоловіків віком 18–59 років, які раніше не перебували на обліку та мають біометричні документи.

Кожен військовозобов’язаний громадянин, змінюючи місце проживання, має стати на військовий облік у відповідному територіальному центрі комплектування. На це йому відводиться не більше семи днів.