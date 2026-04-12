Становлюсь на учет в новом ТЦК: идти на ВВК закон не требует

Если военнообязанный гражданин меняет место жительства, он должен сменить и ТЦК, в котором будет стоять на воинском учете. Но при этом проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Хотя, как отметили юристы, существует исключение, когда на ВВК все же придется пойти.

Военный учет в ТЦК

Военный учет является обязательным для украинских мужчин, которым исполнилось 17 лет. Пребывание на воинском учете заканчивается по достижении 60-летнего возраста.

Военный учет в Украине ведут территориальные центры комплектования. Гражданин должен состоять на учете в том ТЦК, который соответствует его адресу государственной регистрации.

К юристам обратился гражданин, который переехал из одного населенного пункта в другой. Мужчина, который планирует стать на учет в новом ТЦК, поинтересовался, нужно ли ему в этот момент проходить военно-врачебную комиссию.

ВВК проходить не нужно, но существует исключение

Юристы заверили гражданина, комментирую эту ситуацию, что никакую комиссию проходить в этот момент не нужно. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено, что при постановке на учет нужно проходить ВВК. Если Вы ранее не были признаны ограниченно годным, то Вам не имеют права вручать направление на ВВК".

Другой юрист, адвокат Евгений Александрович, пояснил, учитывая наличие у гражданина отсрочки: "Благодаря имеющейся отсрочке от призыва по мобилизации, при постановке на воинский учет не нужно проходить ВВК. За исключением того, когда предыдущая ВВК в отношении Вас приняла решение о признании ограниченно годным".

Другой адвокат, Юрий Айвазян, отметил, что все-таки существует вариант с необходимостью пройти ВВК: "Закон прямо не требует прохождения ВВК при изменении места воинского учета. Однако новый ТЦК может направить Вас на прохождение комиссии, если со дня последнего обследования ВВК прошло более года".

Стать на учет без личной явки в военкомат до 30 июля 2026 года могут юноши 2009 года рождения. Также это право распространяется на мужчин в возрасте 18-59 лет, которые ранее не состояли на учете и имеют биометрические документы.

Каждый военнообязанный гражданин, меняя место жительства, должен стать на воинский учет в соответствующем территориальном центре комплектования. На это ему отводится не более семи дней.