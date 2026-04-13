Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК В Україні за три місяці поскаржились на ТЦК вже понад 1500 разів

В Україні за три місяці поскаржились на ТЦК вже понад 1500 разів

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 06:35
Дата публікації: 13 квітня 2026 06:35
Співробітники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини упродовж січня-березня 2026 року отримав 1657 звернень про ймовірні порушення з боку ТЦК. Найчастіше українці скаржились на питань щодо мобілізації та ВЛК.

Про це у відповіді на запит hromadske повідомив секретаріат омбудсмена, передає Новини.LIVE

Через що українці скаржаться на ТЦК

Як зазначається, найчастіше люди скаржилися на порушення прав громадян, які відповідно до законодавства не підлягають призову. Окрім цього, серед поширених причин для звернень — порушення прав військовозобов'язаних під час проходження ВЛК, а також незгода з рішеннями ТЦК та СП під час мобілізації та направлення до військових частин.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець наголошував, що кількість таких скарг щороку зростає. Він поінформував, що у 2023 році було 514 звернень, у 2024-му — вже 3312, а у 2025 році їхня кількість досягла 6127.

Водночас, як зазначає hromadske, Лубінець розповідав про залучення свого представника у секторі безпеки й оборони Юрія Ковбаси до складу експертної ради при тимчасовій слідчій комісії. За словами Лубінця, що дозволить оперативно реагувати на подібні випадки.

У секретаріаті омбудсмена наголосили, що експертна рада при ТСК створена для професійної підтримки розслідувань, надання консультацій і методологічного супроводу роботи комісії. Участь представника омбудсмена має допомогти запобігати порушенням прав людини та сприяти їх відновленню.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому нардеп Данило Гетманцев заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив очільнику Міноборони припинити "бусифікацію" ще в січні місяці. Однак за понад три місяці проблема залишається актуальною.

Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія минулого тижня анонсував, що в Україні планують масштабну реформу системи мобілізації. За його словами, зміни торкнуться як громадян, так і ТЦК.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації