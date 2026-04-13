Україні за три місяці поскаржились на ТЦК вже понад 1500 разів

Співробітники ТЦК спілкуються з чоловіком.

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини упродовж січня-березня 2026 року отримав 1657 звернень про ймовірні порушення з боку ТЦК. Найчастіше українці скаржились на питань щодо мобілізації та ВЛК.

Про це у відповіді на запит hromadske повідомив секретаріат омбудсмена, передає Новини.LIVE

Через що українці скаржаться на ТЦК

Як зазначається, найчастіше люди скаржилися на порушення прав громадян, які відповідно до законодавства не підлягають призову. Окрім цього, серед поширених причин для звернень — порушення прав військовозобов'язаних під час проходження ВЛК, а також незгода з рішеннями ТЦК та СП під час мобілізації та направлення до військових частин.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець наголошував, що кількість таких скарг щороку зростає. Він поінформував, що у 2023 році було 514 звернень, у 2024-му — вже 3312, а у 2025 році їхня кількість досягла 6127.

Водночас, як зазначає hromadske, Лубінець розповідав про залучення свого представника у секторі безпеки й оборони Юрія Ковбаси до складу експертної ради при тимчасовій слідчій комісії. За словами Лубінця, що дозволить оперативно реагувати на подібні випадки.

Читайте також:

У секретаріаті омбудсмена наголосили, що експертна рада при ТСК створена для професійної підтримки розслідувань, надання консультацій і методологічного супроводу роботи комісії. Участь представника омбудсмена має допомогти запобігати порушенням прав людини та сприяти їх відновленню.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому нардеп Данило Гетманцев заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив очільнику Міноборони припинити "бусифікацію" ще в січні місяці. Однак за понад три місяці проблема залишається актуальною.

Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія минулого тижня анонсував, що в Україні планують масштабну реформу системи мобілізації. За його словами, зміни торкнуться як громадян, так і ТЦК.