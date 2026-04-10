В Україні від початку війни зафіксовано вже понад 600 нападів на ТЦК

В Україні за час повномасштабної війни зафіксовано вже більше 600 випадків опору працівникам ТЦК. Причому троє військовому територіальних центрів комплектування загинули.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Нацполіцію.

Скільки зафіксовано нападів на ТЦК

"З початку воєнного стану станом на 5 квітня 2026 року поліцією задокументовано 611 фактів опору (нападу) працівникам ТЦК та СП у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Три військовослужбовця ТЦК та СП загинуло", — розповіли у Нацполіції.

За їх даними, найбільше випадків нападу на ТЦК відбулося у Харківській області (63), в Києві (53) та на Дніпропетровщині (44). Окрім того, аналогічні інциденти сталися на Волині (38), Львівській (37), Одеській (36), Чернігівській областях (33) та інших регіонах.

Якщо говорити про динаміку, то спостерігається зростання кількості подібних правопорушень. У Національній поліції навели відповідні дані: у 2022 році було зафіксовано лише 5 таких випадків, тоді як у 2023-му їхня кількість зросла до 38.

"За 2024 рік зафіксовано 118 випадків нападу на представників ТЦК, у 2025 році загальна кількість інцидентів становила 341. З початку 2026 року фактів опору ТЦК вже зафіксовано більше сотні", — резюмували у Нацполіції.

