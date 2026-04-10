В Украине с начала войны зафиксировано уже более 600 нападений на ТЦК

Дата публикации 10 апреля 2026 06:30
Работники ТЦК проверяют документы военнообязанного. Фото: УНИАН

В Украине за время полномасштабной войны зафиксировано уже более 600 случаев сопротивления работникам ТЦК. Причем трое военном территориальных центров комплектования погибли.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Нацполицию, передает Новини.LIVE.

Сколько зафиксировано нападений на ТЦК

"С начала военного положения по состоянию на 5 апреля 2026 года полицией задокументировано 611 фактов сопротивления (нападения) работникам ТЦК и СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Три военнослужащих ТЦК и СП погибли", — рассказали в Нацполиции.

По их данным, больше всего случаев нападения на ТЦК произошло в Харьковской области (63), в Киеве (53) и на Днепропетровщине (44). Кроме того, аналогичные инциденты произошли на Волыни (38), Львовской (37), Одесской (36), Черниговской областях (33) и других регионах.

Если говорить о динамике, то наблюдается рост количества подобных правонарушений. В Национальной полиции привели соответствующие данные: в 2022 году было зафиксировано лишь 5 таких случаев, тогда как в 2023-м их количество возросло до 38.

"За 2024 год зафиксировано 118 случаев нападения на представителей ТЦК, в 2025 году общее количество инцидентов составило 341. С начала 2026 года фактов сопротивления ТЦК уже зафиксировано более сотни", — резюмировали в Нацполиции.

Как сообщало Новини.LIVE, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации. Изменения будут касаться как граждан, так и работы ТЦК.

Также мы писали, что по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, процесс мобилизации должна проводить полиция, а не ТЦК.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
