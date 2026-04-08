Керівники Бучанського ТЦК після скандалу пішли на бойові посади

Засідання ТЦК, Андрій Євтушенко зліва. Фото: кадр із відео

На Київщині увесь попередній керівний склад Бучанського РТЦК та СП відправили на бойові посади після корупційного скандалу у 2024 році. Тепер у центрі комплектування новий керівник, заступники та начальники відділу. Без взводу охорони у штаті РТЦК перебуває 44 військовослужбовці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву теперішнього заступника начальника Бучанського РТЦК та СП Андрія Євтушенка під час засідання Тимчасової слідчої комісії.

Весь новий склад Бучанського РТЦК закріпили одночасно

"Стадію та результати (кримінального провадження — ред.), де обвинувачується ексначальник Бучанського РТЦК та СП, мені невідомо, скільки мова йде про особу, яка перебула на вказної посаді ще до початку проходження військової служби, діючим на даний час керівним складом Бучанського РТЦК та СП. Як і всього особового складу, який після виявлених правопорушень в той момент був переміщений до бойових підрозділів", — сказав Євтушенко.

Новий склад закріпили одним наказом.

"Всі 100% особового складу військовослужбовців були переміщені до бойових підрозділів і склад, який нині керує, ми всі зайшли туди одному моменту, одним наказом нові. Новий керівник, нові заступники, нові начальники відділу", — додав він.

Скандал у Бучанському РТЦК

У вересні 2024 року Служба безпеки України заарештувала начальника Бучанського РТЦК та СП. Слідство встановило, що він та два його спільники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуку у експосадовця було знайдено понад 1,2 млн доларів.

