СБУ викрила на хабарі начальника ТЦК Бучі — деталі

Силовик СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України заарештувала начальника Бучанського РТЦК СП та оголосила йому підозру. У серпні цього року Міноборони та Командування Сухопутних військ його запідозрили у сприянні ухилянтам.

Про це інформує пресслужба СБУ у понеділок, 9 вересня.

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Як стало відомо, військком та два його спільники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуку силовики виявили понад 1,2 млн доларів. Майже половину грошей було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін у будинку військкома.

"Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн. Утім, одразу після внесення відповідної суми застави слідчі СБУ повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю", — йдеться у повідомленні.

За сприяння військової контррозвідки СБУ, силовики повідомили йому про підозру у корупції. Його узято під варту під заставу у розмірі 18 млн грн. Зловмиснику загрожує 10 років позбавлення волі.