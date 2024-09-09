СБУ поймала на взятке начальника ТЦК Бучи — детали

Силовик СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины арестовала начальника Бучанского РТЦК СП и объявила ему подозрение. В августе этого года Минобороны и Командование Сухопутных войск его заподозрили в содействии уклонистам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 9 сентября.

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Как стало известно, военком и два его подельника предлагали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о "плохом здоровье".

В ходе обыска силовики обнаружили более 1,2 млн долларов. Почти половина денег была найдена в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в доме военкома.

"После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн грн. Впрочем, сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи СБУ сообщили должностному лицу о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу", — говорится в сообщении.

При содействии военной контрразведки СБУ силовики сообщили ему о подозрении в коррупции. Он взят под стражу под залог в размере 18 млн грн. Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы.