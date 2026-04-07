Арахамія: ТЦК можуть зняти з рошуку два мільйони людей

Давид Арахамія. Фото: УНІАН

Очільник фракції "Слуга народу" та член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія повідомив, що реформа змін до мобілізації перебуває на фінальному етапі. Незабаром її представлять парламенту та суспільству. За його словами, територіальні центри комплектування можуть зняти з розшуку два мільйони людей, але із визначенням подальших процедур.

Про це Давид Арахамія сказав у коментарі "Телеграфу" у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Зміни до мобілізації в Україні

Арахамія каже, що реформу мобілізації нині активно опрацьовує міністр оборони Михайло Федоров.

"Він буде робити презентацію в комітеті, а потім це буде презентація для фракцій та груп, бо в його підході потрібні будуть зміни законодавчого поля. Там велика така певна реформа. Вони вже на завершальній стадії знаходяться", — розповів він.

За його словами, реформу представлять упродовж місяця. Нардеп також пояснив, що нова модель передбачає як помʼякшення, так і жорсткіші підходи, формуючи новий баланс у системі.

"Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку. Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати", — зауважив Арахамія.

Крім того, реформа має зменшити кількість випадків насильства щодо працівників ТЦК.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на вирок Ніжинського міськрайонного суду, у Чернігівській області суд скасував постанову ТЦК про штраф для чоловіка, який нібито порушив правила військового обліку. Під час засідання співробітники центру не змогли це довести.

Раніше ми повідомляли, що чоловік звернувся до суду через те, що ТЦК відмовив надати відстрочку від мобілізації. Відомо, що громадянин здійснює догляд за батьком з інвалідністю. Суд частково задовольнив його позов.