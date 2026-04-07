Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Арахамия: в ТЦК могут снять с розыска два миллиона человек

Арахамия: в ТЦК могут снять с розыска два миллиона человек

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 14:54
Арахамия: ТЦК могут снять с розыска два миллиона человек
Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия сообщил, что реформа изменений в мобилизации находится на финальном этапе. Вскоре ее представят парламенту и обществу. По его словам, территориальные центры комплектования могут снять с розыска два миллиона человек, но с определением дальнейших процедур.

Об этом Давид Арахамия сказал в комментарии "Телеграфу" во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Изменения в мобилизации в Украине

Арахамия говорит, что реформу мобилизации сейчас активно прорабатывает министр обороны Михаил Федоров.

"Он будет делать презентацию в комитете, а потом это будет презентация для фракций и групп, потому что в его подходе нужны будут изменения законодательного поля. Там большая такая определенная реформа. Они уже на завершающей стадии находятся", — рассказал он.

По его словам, реформу представят в течение месяца. Нардеп также пояснил, что новая модель предусматривает как смягчение, так и более жесткие подходы, формируя новый баланс в системе.

Читайте также:

"Там вопрос, например, два миллиона людей в розыске. Там у него из розыска они все снимаются, но определенная есть процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а с другой стороны есть какие-то вещи, более жесткие. То есть надо в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", — отметил Арахамия.

Кроме того, реформа должна уменьшить количество случаев насилия в отношении работников ТЦК.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на приговор Нежинского горрайонного суда, в Черниговской области суд отменил постановление ТЦК о штрафе для мужчины, который якобы нарушил правила воинского учета. Во время заседания сотрудники центра не смогли это доказать.

Ранее мы сообщали, что мужчина обратился в суд из-за того, что ТЦК отказал предоставить отсрочку от мобилизации. Известно, что гражданин осуществляет уход за отцом с инвалидностью. Суд частично удовлетворил его иск.

Давид Арахамия мобилизация ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации