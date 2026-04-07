Арахамия: ТЦК могут снять с розыска два миллиона человек

Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия сообщил, что реформа изменений в мобилизации находится на финальном этапе. Вскоре ее представят парламенту и обществу. По его словам, территориальные центры комплектования могут снять с розыска два миллиона человек, но с определением дальнейших процедур.

Об этом Давид Арахамия сказал в комментарии "Телеграфу" во вторник, 7 апреля.

Изменения в мобилизации в Украине

Арахамия говорит, что реформу мобилизации сейчас активно прорабатывает министр обороны Михаил Федоров.

"Он будет делать презентацию в комитете, а потом это будет презентация для фракций и групп, потому что в его подходе нужны будут изменения законодательного поля. Там большая такая определенная реформа. Они уже на завершающей стадии находятся", — рассказал он.

По его словам, реформу представят в течение месяца. Нардеп также пояснил, что новая модель предусматривает как смягчение, так и более жесткие подходы, формируя новый баланс в системе.

Читайте также:

"Там вопрос, например, два миллиона людей в розыске. Там у него из розыска они все снимаются, но определенная есть процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а с другой стороны есть какие-то вещи, более жесткие. То есть надо в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", — отметил Арахамия.

Кроме того, реформа должна уменьшить количество случаев насилия в отношении работников ТЦК.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на приговор Нежинского горрайонного суда, в Черниговской области суд отменил постановление ТЦК о штрафе для мужчины, который якобы нарушил правила воинского учета. Во время заседания сотрудники центра не смогли это доказать.

Ранее мы сообщали, что мужчина обратился в суд из-за того, что ТЦК отказал предоставить отсрочку от мобилизации. Известно, что гражданин осуществляет уход за отцом с инвалидностью. Суд частично удовлетворил его иск.