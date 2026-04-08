Руководители Бучанского ТЦК после скандала ушли на боевые должности

Дата публикации 8 апреля 2026 18:48
Заседание ТЦК, Андрей Евтушенко слева. Фото: кадр из видео

На Киевщине весь предыдущий руководящий состав Бучанского РТЦК и СП отправили на боевые должности после коррупционного скандала в 2024 году. Теперь в центре комплектования новый руководитель, заместители и начальники отдела. Без взвода охраны в штате РТЦК находится 44 военнослужащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нынешнего заместителя начальника Бучанского РТЦК и СП Андрея Евтушенко во время заседания Временной следственной комиссии.

Весь новый состав Бучанского РТЦК закрепили одновременно

"Стадию и результаты (уголовного производства ред.), где обвиняется экс-начальник Бучанского РТЦК и СП, мне неизвестно, сколько речь идет о лице, которое находилось на вказной должности еще до начала прохождения военной службы, действующим в настоящее время руководящим составом Бучанского РТЦК и СП. Как и всего личного состава, который после выявленных правонарушений в тот момент был перемещен в боевые подразделения", — сказал Евтушенко.

Новый состав закрепили одним приказом.

"Все 100% личного состава военнослужащих были перемещены в боевые подразделения и состав, который сейчас руководит, мы все зашли туда одному моменту, одним приказом новые. Новый руководитель, новые заместители, новые начальники отдела", — добавил он.

Скандал в Бучанском РТЦК

В сентябре 2024 года Служба безопасности Украины арестовала начальника Бучанского РТЦК и СП. Следствие установило, что он и два его сообщника предлагали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о "плохом здоровье".

Во время обыска у экс-чиновника было найдено более 1,2 млн долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, территориальные центры комплектования могут снять с розыска два миллиона человек. Однако будет новая реформа мобилизации, которая может содержать более жесткие подходы.

Также Новини.LIVE писали, что житель Полтавы, который систематически предупреждал военнообязанных о работе мобильных групп ТЦК и полиции, получил приговор суда. Во время следственных действий мужчина пошел на сотрудничество и заключил соглашение с прокурором. Поэтому суд назначил ему только пять лет лишения свободы.

Киев Киевская область ТЦК и СП военная служба
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
