Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Украине за три месяца пожаловались на ТЦК уже более 1500 раз

В Украине за три месяца пожаловались на ТЦК уже более 1500 раз

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 06:35
Украине за три месяца пожаловались на ТЦК уже более 1500 раз
Сотрудники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: УНИАН

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека в течение января-марта 2026 года получил 1657 обращений о возможных нарушениях со стороны ТЦК. Чаще всего украинцы жаловались на вопросы по мобилизации и ВВК.

Об этом в ответе на запрос hromadske сообщил секретариат омбудсмена, передает Новини.LIVE

Из-за чего украинцы жалуются на ТЦК

Как отмечается, чаще всего люди жаловались на нарушение прав граждан, которые в соответствии с законодательством не подлежат призыву. Кроме этого, среди распространенных причин для обращений — нарушение прав военнообязанных при прохождении ВВК, а также несогласие с решениями ТЦК и СП во время мобилизации и направления в воинские части.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что количество таких жалоб ежегодно растет. Он сообщил, что в 2023 году было 514 обращений, в 2024-м — уже 3312, а в 2025 году их количество достигло 6127.

В то же время, как отмечает hromadske, Лубинец рассказывал о привлечении своего представителя в секторе безопасности и обороны Юрия Ковбасы в состав экспертного совета при временной следственной комиссии. По словам Лубинца, что позволит оперативно реагировать на подобные случаи.

В секретариате омбудсмена подчеркнули, что экспертный совет при ВСК создан для профессиональной поддержки расследований, предоставления консультаций и методологического сопровождения работы комиссии. Участие представителя омбудсмена должно помочь предотвращать нарушения прав человека и способствовать их восстановлению.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад нардеп Даниил Гетманцев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны прекратить "бусификацию" еще в январе месяце. Однако спустя более трех месяцев проблема остается актуальной.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой неделе анонсировал, что в Украине планируют масштабную реформу системы мобилизации. По его словам, изменения коснутся как граждан, так и ТЦК.

мобилизация ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации