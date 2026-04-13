Украине за три месяца пожаловались на ТЦК уже более 1500 раз

Сотрудники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: УНИАН

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека в течение января-марта 2026 года получил 1657 обращений о возможных нарушениях со стороны ТЦК. Чаще всего украинцы жаловались на вопросы по мобилизации и ВВК.

Об этом в ответе на запрос hromadske сообщил секретариат омбудсмена, передает Новини.LIVE

Из-за чего украинцы жалуются на ТЦК

Как отмечается, чаще всего люди жаловались на нарушение прав граждан, которые в соответствии с законодательством не подлежат призыву. Кроме этого, среди распространенных причин для обращений — нарушение прав военнообязанных при прохождении ВВК, а также несогласие с решениями ТЦК и СП во время мобилизации и направления в воинские части.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что количество таких жалоб ежегодно растет. Он сообщил, что в 2023 году было 514 обращений, в 2024-м — уже 3312, а в 2025 году их количество достигло 6127.

В то же время, как отмечает hromadske, Лубинец рассказывал о привлечении своего представителя в секторе безопасности и обороны Юрия Ковбасы в состав экспертного совета при временной следственной комиссии. По словам Лубинца, что позволит оперативно реагировать на подобные случаи.

В секретариате омбудсмена подчеркнули, что экспертный совет при ВСК создан для профессиональной поддержки расследований, предоставления консультаций и методологического сопровождения работы комиссии. Участие представителя омбудсмена должно помочь предотвращать нарушения прав человека и способствовать их восстановлению.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад нардеп Даниил Гетманцев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны прекратить "бусификацию" еще в январе месяце. Однако спустя более трех месяцев проблема остается актуальной.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой неделе анонсировал, что в Украине планируют масштабную реформу системы мобилизации. По его словам, изменения коснутся как граждан, так и ТЦК.