Зміна типу відстрочки: у ТЦК радять іти до ЦНАП

Оформлення відстрочки в ЦНАП.

Центр надання адміністративних послуг, де зараз оформлюють відстрочки від мобілізації, може змінити тип відстрочки для громадянина. Хоча успіх у цій справі не гарантований. Тож, скоріш за все, доведеться спочатку скасувати в ТЦК чинну відстрочку, а потім уже оформлювати наступну.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов'язаного населення. Частина громадян при цьому мають право на відстрочку від мобілізації.

Відстрочку можна оформити з будь-якої із наявних підстав, вказаних у чинному українському законодавстві. Зробити це можна лише за однієї підстави, відстрочку за двома підставами одночасно оформити неможливо.

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку на навчання. Але він хоче змінити тип відстрочки через те, що його рідний брат загинув на фронті, тож тепер він має право, як близький родич загиблого воїна, отримати відстрочку до кінця мобілізаційного періоду.

Змінити тип відстрочки можна, але не завжди

Громадянин поцікавився, чи можна це зробити у автоматичному режимі. Чоловік наголосив, що він уже звертався до ТЦК, де йому порадили відвідати центр надання адміністративних послуг.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ситуація тут є неоднозначною. Юрист Владислав Дерій наголосив, що такі випадки трапляються: "В минулому році клієнт змінив тип відстрочки через ЦНАП".

Разом з тим, додав Дерій, цей підсумок не є поширеним, хоча все одно доведеться йти саме в ЦНАП: "Вам треба ще раз спробувати подати документи через ЦНАП. Якщо не вийде, потрібно буде подати до ТЦК заяву про скасування відстрочки по навчанню, а потім подати до ЦНАП документи по брату. Є ще один варіант: взяти академвідпустку, відстрочка анулюється, і після цього подати документи по брату".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довго чекати рішення щодо відстрочки, оформленої через ЦНАП.

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав документи на відстрочку від мобілізації через ЦНАП, цей процес триватиме до двох тижнів. Якщо ж відстрочка не оформилася, причина може бути у збою в системі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи законно ЦНАП може не прийняти документи на відстрочку.

Працівники ЦНАПу мають приймати документи на оформлення чи продовження відстрочки від мобілізації у будь-який час, незалежно від того, скільки часу до завершення чинної відстрочки залишається. Юристи пояснили, як оскаржити неправомірну відмову у прийнятті документів.