Изменение типа отсрочки: в ТЦК советуют идти в ЦПАУ

Оформление отсрочки в ЦПАУ.

Центр предоставления административных услуг, где сейчас оформляют отсрочки от мобилизации, может изменить тип отсрочки для гражданина. Хотя успех в этом деле не гарантирован. Поэтому, скорее всего, придется сначала отменить в ТЦК действующую отсрочку, а потом уже оформлять следующую.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Часть граждан при этом имеют право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочку можно оформить по любому из имеющихся оснований, указанных в действующем украинском законодательстве. Сделать это можно только по одному основанию, отсрочку по двум основаниям одновременно оформить невозможно.

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку на обучение. Но он хочет изменить тип отсрочки из-за того, что его родной брат погиб на фронте, и теперь он имеет право, как близкий родственник погибшего воина, получить отсрочку до конца мобилизационного периода.

Изменить тип отсрочки можно, но не всегда

Гражданин поинтересовался, можно ли это сделать в автоматическом режиме. Мужчина отметил, что он уже обращался в ТЦК, где ему посоветовали посетить центр предоставления административных услуг.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что ситуация здесь неоднозначна. Юрист Владислав Дерий отметил, что такие случаи бывают: "В прошлом году клиент изменил тип отсрочки через ЦПАУ".

Вместе с тем, добавил Дерий, этот итог не является распространенным, хотя все равно придется идти именно в ЦПАУ: "Вам надо еще раз попробовать подать документы через ЦПАУ. Если не получится, нужно будет подать в ТЦК заявление об отмене отсрочки по обучению, а затем подать в ЦПАУ документы по брату. Есть еще один вариант: взять академотпуск, отсрочка аннулируется, и после этого подать документы по брату".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго ждать решения по отсрочке, оформленной через ЦПАУ.

Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку от мобилизации через ЦПАУ, этот процесс продлится до двух недель. Если же отсрочка не оформилась, причина может быть в сбое в системе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, законно ли ЦПАУ может не принять документы на отсрочку.

Работники ЦПАУ должны принимать документы на оформление или продление отсрочки от мобилизации в любое время, независимо от того, сколько времени до завершения действующей отсрочки остается. Юристы объяснили, как обжаловать неправомерный отказ в принятии документов.