Нагрудні жетони та посвідчення: нові правила для військових ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи.

В Україні пропонують запровадити нові правила ідентифікації для працівників ТЦК. Йдеться про обов’язкові нагрудні жетони та чіткі вимоги під час спілкування з громадянами. Ініціатива має підвищити прозорість і довіру до мобілізаційних процесів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Скриншот законопроєкту про нові правила для ТЦК

Для працівників ТЦК хочуть запровадити нові правила

В Україні планують змінити правила роботи військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідний законопроєкт №15176 зареєстровано у Верховній Раді.

Документ передбачає, що працівники ТЦК повинні будуть носити на формі спеціальний нагрудний жетон з індивідуальним номером. При цьому його заборонять знімати, приховувати або будь-яким чином перешкоджати зчитуванню інформації.

Також пропонуються нові вимоги до комунікації з громадянами. Зокрема, під час звернення військовослужбовець має назвати своє прізвище та посаду, а на вимогу — показати службове посвідчення, не передаючи його в руки, але даючи можливість ознайомитися з даними.

Ініціатори законопроєкту пояснюють необхідність змін зростанням випадків, коли сторонні особи використовують військову форму без розпізнавальних знаків і видають себе за представників ТЦК. Також фіксувалися випадки діяльності груп, які під виглядом військових вчиняли правопорушення, зокрема незаконно утримували людей та вимагали кошти.

На думку авторів, відсутність чіткої системи ідентифікації ускладнює можливість громадянам відрізнити справжніх військовослужбовців від шахраїв. Це негативно впливає на довіру до ТЦК і створює соціальну напругу.

Очікується, що запровадження жетонів та нових правил допоможе підвищити відповідальність військових, унеможливить зловживання та зробить процеси мобілізації більш прозорими.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно нардеп Сергій Євтушок розкритикував ідею перейменування ТЦК на "Офіси комплектування". Він заявив, що проста зміна назви нічого не дасть, поки залишаються проблеми з несправедливістю та корупцією. За його словами, для реальних змін потрібно переглянути підхід до мобілізації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні існує перелік поважних причин, через які людина може не з’явитися до ТЦК після отримання повістки. До них належать обставини, які об’єктивно унеможливлюють прибуття — наприклад, хвороба, стихійне лихо, бойові дії або смерть близького родича. Водночас громадянин повинен заздалегідь повідомити про це ТЦК і все одно зобов’язаний прийти пізніше у визначений строк.