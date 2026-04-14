Нагрудные жетоны и удостоверения: новые правила для военных ТЦК

Дата публикации 14 апреля 2026 13:08
Работники ТЦК проверяют документы. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

В Украине предлагают ввести новые правила идентификации для работников ТЦК. Речь идет об обязательных нагрудных жетонах и четких требованиях при общении с гражданами. Инициатива должна повысить прозрачность и доверие к мобилизационным процессам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Скриншот законопроекта о новых правилах для ТЦК

Для работников ТЦК хотят ввести новые правила

В Украине планируют изменить правила работы военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Соответствующий законопроект №15176 зарегистрирован в Верховной Раде.

Документ предусматривает, что работники ТЦК должны будут носить на форме специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером. При этом его запретят снимать, скрывать или каким-либо образом препятствовать считыванию информации.

Также предлагаются новые требования к коммуникации с гражданами. В частности, при обращении военнослужащий должен назвать свою фамилию и должность, а по требованию — показать служебное удостоверение, не передавая его в руки, но давая возможность ознакомиться с данными.

Инициаторы законопроекта объясняют необходимость изменений ростом случаев, когда посторонние лица используют военную форму без опознавательных знаков и выдают себя за представителей ТЦК. Также фиксировались случаи деятельности групп, которые под видом военных совершали правонарушения, в частности незаконно удерживали людей и требовали деньги.

По мнению авторов, отсутствие четкой системы идентификации затрудняет возможность гражданам отличить настоящих военнослужащих от мошенников. Это негативно влияет на доверие к ТЦК и создает социальное напряжение.

Ожидается, что введение жетонов и новых правил поможет повысить ответственность военных, сделает невозможным злоупотребление и сделает процессы мобилизации более прозрачными.

Новини.LIVE информировали, что недавно нардеп Сергей Евтушок раскритиковал идею переименования ТЦК на "Офисы комплектования". Он заявил, что простая смена названия ничего не даст, пока остаются проблемы с несправедливостью и коррупцией. По его словам, для реальных изменений нужно пересмотреть подход к мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине существует перечень уважительных причин, по которым человек может не явиться в ТЦК после получения повестки. К ним относятся обстоятельства, которые объективно делают невозможным прибытие — например, болезнь, стихийное бедствие, боевые действия или смерть близкого родственника. При этом гражданин должен заранее уведомить об этом ТЦК и все равно обязан прийти позже в определенный срок.

Реклама

